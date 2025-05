Michelle Rubalcava defiende a Daniela Parra y acusa a Alexa de querer “censurar” a los medios de comunicación

Un nuevo capítulo se cierne en el caso de Héctor ‘N’, quien actualmente están en prisión tras ser condenado por los delitos de corrupción de menores y abuso, tras la denuncia de su hija Alexa. Durante la noche del pasado 11 de mayo, la joven dio a conocer que demandó a su hermana, Daniela Parra, por presuntamente revictimizarla a lo largo de su proceso legal.

A través de un video compartido en redes sociales, Alexa no solo acusó a la exparticipante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ de atacarla mediáticamente, también aseguró que, al igual que ella, había sido víctima de comportamientos inapropiados por parte de su padre.

“Soy sobreviviente y víctima de corrupción de menores y logré, después de mucho tiempo, que se hiciera justicia. Con lo que no contaba, además de enfrentar ese proceso, me iba a enfrentar con la revictimización, no solo de los medios de comunicación, sino también ha sido de mi propia hermana, que solamente se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”, declaró.

Si bien sostuvo que Daniela solo está “haciendo show” con su sufrimiento, afirmó que la apoyará cuando decida “alzar la voz” contra su “victimario”.

Hoy más que nunca te admiro más, por tu congruencia, resiliencia, pero sobre todo por tu valor de mantenerte firme en tu verdad. Estoy orgulloso de ti, Alexa Hoffman, mi respaldo y reconocimiento siempre, tu y todas las víctimas se lo merecen #JusticiaParaAlexa

La verdad tarde o… pic.twitter.com/JNKmrd1fHc — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) May 12, 2025

Te podría interesar: Héctor N: Su hija, Daniela Parra, inicia el documental sobre el caso que lo tiene en la cárcel

¿A quién más demandó Alexa por hablar sobre el caso de Héctor ‘N’?

Aunque las declaraciones de Alexa se enfocaban más en la “revictimización” que habría sufrido por parte de su hermana, el periodista Michelle Rubalcava reportó que, presuntamente, la joven también ejerció acciones legales contra youtubers que ella consideró que la revictimizaron.

“Supuestamente, 80 youtubers fueron demandados por Olivia Rubio (abogada de Alexa), Alexa… Que supuestamente demandaron, que mostraron pruebas, más de 3 mil videos en donde no les ha parecido lo que hemos comentado sobre el caso y cómo se ha llevado el caso”, contó a través de su canal de YouTube Rubalcava.

El también conductor no dio más detalles de este proceso. No obstante, se dijo molesto por esta situación, pues considera que es un “intento de silenciar” a todos aquellos que han puesto en tela de juicio la demanda contra Héctor, quien está sentenciado desde 2023.

Alexa Hoffman / Redes sociales

No te pierdas: Así respondió Daniela Parra a la tía de Ginny Hoffman que la llamó “tamalera”

¿Por qué Alexa denunció a Daniela Parra?

Rubalcava considera que emitir su opinión sobre la presunta inocencia de “alguien” no significa revictimizar.

Michelle Rubalcava “Uno ya no puede decir que cree en la inocencia de alguien porque ya es un delito y resulta que eso se llama revictimización. Créanme que las autoridades no toman en cuenta lo que digo yo. Lo que nosotros digamos, no aportan en un juicio, ni son pruebas de nada”

El periodista afirma que la si la víctima no hubiera hablado, nadie se habría enterado: “Aquí nadie nos hubiéramos enterado si ellas no hubieran salido a decir nada. Ahora resulta que ya no podemos hablar”, dijo.

Para finalizar con el tema, señaló que cada persona es libre de dar su opinión, principalmente en un caso que ha estado plagado, según él, de “cosas tan extrañas”, afirmando que, en toda esta situación, Daniela ha sido la única que se ha enfocado en “lo que tiene que hacer”, en lugar de “buscar show”.

“Cuando tú hablas lo que ellas quieren oír, allí no es un delito. Aquí no se tratan de tener la razón, se trata de las pruebas, se trata de las cosas tan extrañas que han pasado. Discúlpenme, nos hace ruido. A mí lo que me da coraje es que ahora todo es culpa de los comunicadores”, concluyó Rubalcava.

¿Por qué Héctor ‘N’ está en prisión?

El caso de Héctor ‘N’ comenzó en 2021, cuando fue detenido tras ser denunciado por su hija Alexa, de corrupción de menores y abuso, cuando ella era menor de edad.

Tras un largo juicio, en 2023 fue condenado a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores. Un año después, fue sentenciado a 13 años y 10 meses por abuso. Luego de una apelación, la condena fue reducida a 12 años y seis meses.

Desde que inició todo esto, Daniela Parra, hija del hoy imputado, sostiene que su padre es inocente y, en diversas cosas, ha señalado que no se rendirá hasta que se “haga justicia”. Por su parte, Alexa ha señalado que Daniela también es víctima y actúa como apéndice de “su depredador”.

Mira: Héctor ‘N’ aparece en transmisión en vivo desde la cárcel; da detalles sobre su caso y qué sigue