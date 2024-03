Héctor ‘N’, ¿culpable o inocente de abusar de su hija?: El caso que dividió a dos hermanas y a México

Hace algunos días, se llevó a cabo el juicio de apelación en el caso de Héctor N, quien en 2023 fue sentenciado a diez años y seis meses de prisión por corrupción de menores en contra de su hija, Alexa Hoffman.

De acuerdo con su hija, Daniela Parra, y Samara Ávila, abogada del actor, existe una posibilidad de que Héctor sea absuelto del delito o, al menos, haya una reducción de su condena.

Parra, la ganadora de Las estrellas bailan en Hoy y la defensora legal informaron que las autoridades darán su respuesta, a más tardar, el próximo lunes 4 de marzo.

Sin duda alguna, este caso ha conmocionado a México, no solo por lo grave de la acusación, sino por la manera como dividió a las hermanas Alexa y Daniela. Mientras que la primera sostiene que su padre es culpable, la otra confía totalmente en su inocencia.

A poco de que se sepa el destino de Héctor ‘N’, te traemos una cronología de cómo se ha desenvuelto el caso desde su comienzo.

¿Qué pasó con Héctor ‘N’ y sus hijas, Daniela Parra y Alexa Hoffman?

Ginny Hoffman acusa a su ex, Héctor ‘N’, de haber abusado de la hija de ambos

En 2019, Ginny Hoffman acusó públicamente a Héctor ‘N’ de presuntamente abusar de la hija de ambos, Alexa Hoffman, cuando aún era menor de edad. Según la exintegrante de Chiquilladas, se dio cuenta de que algo estaba pasando cuando Alexa comenzó a rechazar a su padre.

“Yo me enteré hace tres años (2016) que mi hija decidió no verlo. Son cosas que se van a tener que manejar después. Si hubiera sabido antes de que naciera, no la hubiera tenido al lado de él. Definitivamente, padre no es quien hace las porquerías que este señor hizo”, dijo en entrevista para De primera mano.

El actor siempre negó estas acusaciones y afirmó que todo era parte de una manipulación de su expareja. Incluso dijo desconocer los motivos por los que quería “dañar su imagen”, pues tenían una buena relación, pese a no estar juntos.

Ginny Hoffman y Alexa Parra, en agosto de 2020, durante una conferencia de prensa que ofreció por el caso en contra de Hector N por abuso sexual en agravio de su hija. / Classos

Héctor ‘N’ queda en prisión preventiva

En agosto del 2020, la actriz inició un proceso legal en contra de Héctor por presunto abuso y violencia. En junio del 2021, las autoridades dictaminaron haber encontrado elementos suficientes para detener al actor.

Mientras se desarrollaba la investigación correspondiente, el también presentador fue encarcelado en el Reclusorio Oriente de la CDMX. Aunque su defensa quiso interponer un amparo, este fue desechado y el caso inició de manera formal en diciembre de ese año.

Héctor ‘N’ se encuentra en prisión desde julio de 2021. / Facebook: Héctor Parra

Sergio Mayer se involucra en el caso de Héctor ‘N’, Alexa Hoffman, y Daniela Parra revira

En medio de esta batalla, Sergio Mayer se solidarizó con Alexa Hoffman, la víctima, y aseguró que la apoyaría en todo lo que pudiera. Este apoyo ocasionó que su hermana, Daniela Parra y sus abogados presentaron una denuncia en su contra por supuesto tráfico de influencias.

Según Danny, el actor, al haber tenido un cargo público dado que era diputado, y conocer a “personas importantes” habría entorpecido el proceso. El también exparticipante de La casa de los famosos México fue absuelto de esta acusación en agosto del 2022.

Abogado defensor de Héctor ‘N’ lo abandona sorpresivamente

A principios de 2022, José Luis Guerrero, quien llevaba la defensa Héctor ‘N’, renunció de manera sorpresiva. Según el abogado, no pudo llegar a un acuerdo económico con el actor. Sin embargo, aclaró que acabó en buenos términos tanto con su exdefendido como con Daniela Parra.

El hombre fue sustituido por Samara Ávila, quien continúa como representante legal del actor. Según la hija de la celebridad, la mujer ha sido un gran apoyo en la “búsqueda de justicia” para su padre.

Héctor N cambió de abogado en 2022 / Instagram: @hectorparrag

Héctor ‘N’ es absuelto de siete cargos, pero es condenado

En mayo del 2023, Daniela Parra, hija del actor, y Samara Avila, abogada, informaron que Héctor ‘N’ había sido absuelto de siete cargos de abuso en contra de su hija, Alexa Hoffman, pero que aún quedaba pendiente el delito de corrupción de menores.

Pese a la esperanza que tenía Daniela por ver libre a su padre, las autoridades lo encontraron culpable de este cargo y lo sentenciaron a diez años y seis meses en prisión.

Daniela Parra lloró ante la sentencia de su padre / Clasos/ YouTube

Daniela Parra inicia apelación

Tras la sentencia, Daniela Parra y Samara Ávila iniciaron los trámites correspondientes para interponer una apelación. Si bien se estipuló que el juicio se realizaría en octubre de 2023, las autoridades quedó suspendido por cuestiones técnicas.

No fue hasta el pasado 28 de febrero que finalmente se realizó la audiencia y se dictaminó que, a más tardar, el lunes 4 de marzo, se tendría una respuesta.

Daniela ha apoyado a su padre, Héctor ‘N’, en este tan difícil proceso. / Instagram: @dannielaprm

La relación fracturada de las hermanas Alexa Hoffman y Daniela Parra, hijas de Héctor ‘N’

En su momento, Héctor ‘N’ mencionó que Alexa y Daniela tenían una gran relación fraternal, pese a ser hijas de diferente madre. No obstante, todo cambió a raíz de la denuncia en contra del actor.

Desde el inicio del caso, Alexa ha sostenido que su padre la tocó sin su consentimiento cuando era menor de edad. En tanto que Daniela siempre ha defendido la inocencia de la celebridad y cree que su hermana está siendo “manipulada” por su madre.

Ya sea que las autoridades absuelvan o no a Héctor, la relación entre las hermanas ya no será la misma. En diversas ocasiones, Daniela ha dicho que le desea todo lo mejor a Alexa, pero no quiere volver a contactarla.

Actualmente, Dani sigue luchando para que su papá salga en libertad, mientras que Alexa continúa trabajando en su documental Los dos juicios de Alexa, en la que plasmará todo lo que ha vivido desde que inició este proceso.

