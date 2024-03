Marcela Álvarez, una colombiana con corazón mexicano

Hace unos días platicamos con la actriz Marcela Álvarez quien protagoniza la puesta en escena ‘Ensayo celular’ en el Foro Shakespeare al centro de la CDMX con profundo éxito. Narra la vida de una mujer que sufre por la infidelidad de su pareja con otro hombre y como esos traumas marcan la vida para siempre.

Para la actriz Marcela Álvarez, enfrentarse a este texto ha sido todo un reto: “me lleva hasta las entrañas más profundas para darle ese realismo que se merece. La verdad es que es un gran texto del que cada noche descubro cosas diferentes.

La respuesta de la gente ha sido maravillosa y por eso hemos alargado un poco la temporada, porque ha sido todo un suceso. Además, como es un foro pequeño, por así decirlo, las reacciones de las personas nos ayudan a medir qué tan bien va la puesta”.

¿Quién es Marcela Álvarez y su pasión por la actuación?

Nacida en Medellín, Colombia, Marcela descubre su pasión por la actuación por azar de la vida: “He hecho de todo, pero la verdad es que fue el modelaje lo que me ayudó a ver otras culturas, otras formas de ver la vida. Trabajé como modelo por todos lados, pero cuando llegué a México, me enamoré de este país y aquí quise empezar de cero, por eso fue que decidí estudiar actuación y quedarme radicar aquí”.

Para Marcela, tener una cara bonita y un cuerpo delineado no era suficiente para llamar la atención de los productores:

“Siempre se ha criticado que meten a chicas solo por ser bonitas, por lo que yo no quise que me pasara eso. Cada vez que hacía un casting y no me quedaba era una nueva oportunidad para mejorar en mis técnicas y así fui aprendiendo poco a poco”.

Marcela Álvarez quiere explorar nuevos géneros

Su primera gran oportunidad vino en el 2009 con ‘El Pantera’, pero también la hemos visto en series como ‘Cloroformo’, ‘Señora acero II’, ‘Hasta que te conocí’ y ‘El mariachi’, así como en la pantalla grande en proyectos como ‘Colosio, el asesinato’ y ‘Cómo matar a un esposo muerto’.

Marcela quiere explorar otros géneros y por eso se sigue preparando día con día: “Quiero que lleguen proyectos que me saquen de mi zona de confort. Quiero que me reten a crecer. No es fácil este medio y menos si eres de otro país, pero lo poco o mucho que he logrado ha sido increíble”.

