Inés Sainz responde al video en el que comentaristas despotrican contra ella: “no me intoxico” ¡En exclusiva!

Luego de que la semana pasada se filtró un video en redes sociales en el que se ve que los comentaristas deportivos David Faitelson, Luis García, Christian Martinoli y José Ramón Fernández, tacharon de ser “muy individualista” a Inés Sainz, la comunicadora no se quedó callada y respondió a estos señalamientos.

¿Qué dijo Inés Sainz del video filtrado de sus compañeros de TV Azteca?

La periodista rompió el silencio y en exclusiva para TVNotas nos dijo:

“Estoy acostumbrada a vivir en un mundo de hombres y a mí me tocó que no sería sencillo desde el principio de mi carrera”. Inés Sainz

Además, Inés nos reveló su sentir respecto a sus compañeros:

“Los cuatro son para mí unos periodistas muy valiosos. Cada uno ha sabido ser auténtico y han forjado su trabajo desde hace muchos años. He tenido la fortuna de trabajar con los cuatro”. Inés Sainz

Respecto a los comentarios que hicieron sus compañeros, dijo:

“En lo personal no me afecta ni para bien ni para mal. No me voy a hacer la víctima, los comentarios no van a mermar lo que he hecho, lo que he conseguido para llegar a donde estoy”. Inés Sainz

Al preguntarle si le molestaron los comentarios que realizaron sus compañeros, dijo:

“Mira, no me engancho, trato de aportar desde mi trinchera de la mejor manera. Llevo tanto tiempo en este medio que no es la primera ni la última vez que vas a estar en el ojo del huracán. Yo no me intoxico con esto, no les guardo rencor”. Inés Sainz

“Yo sé quién soy. Mi trayectoria me avala. Las más de 500 exclusivas las he conseguido sola. Estoy convencida de qué hasta en las mejores familias pasan cosas. Yo prefiero enfocar mi trabajo y esfuerzos a cosas positivas”. Inés Sainz

Tras el comentario que hizo José Ramón; con quien supuestamente al inicio de su carrera tuvo varios conflictos con ella como presuntamente bloquearla laboralmente debido a que consideraba que no tenía la suficiente capacidad para trabajar en deportes; Inés, dijo: “No creo que se deba satanizar las cosas. Estoy acostumbrada a vivir en un mundo de hombres y a mí me tocó que no sería sencillo desde el principio de mi carrera”.

Finalmente, al preguntarle si considera que sus compañeros son hipócritas, respondió: “Yo no los juzgo, prefiero quedarme con lo vivido más que con un simple momento. La gente me conoce, durante estos años solo he recibido ese cariño”, concluyó.