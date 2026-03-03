Ferka responde con todo a Jorge Losa tras sus declaraciones con Apio: ¿se arrepiente de lo vivido en LCDLFM?

Ferka reaccionó a las recientes declaraciones de su expareja Jorge Losa y respondió a los comentarios que él hizo sobre su relación pasada, ¿qué fue lo que dijo cada uno y cómo se dio este nuevo intercambio de dimes y diretes? Te contamos los detalles.

Jorge Losa habla de su ex y Ferka responde: así fue el intercambio de dimes y diretes. / TVNotas

¿Por qué terminaron Jorge Losa y Ferka?

Jorge Losa y Ferka terminaron su relación en 2024, luego de nueve meses juntos. En su momento, él explicó que la ruptura se debió a una falta de compromiso de su parte. Posteriormente, se dio a conocer una presunta infidelidad del actor con Serrath, situación que fue expuesta públicamente por la propia conductora, quien mostró pruebas de lo ocurrido.

A pesar de ese episodio, en septiembre de 2024 decidieron retomar la relación. Sin embargo, esta segunda oportunidad no prosperó y fue Ferka quien optó por poner fin definitivo al vínculo. De acuerdo con una fuente cercana a TVNotas, ella tomó la decisión tras atravesar nuevamente situaciones que ya no estaba dispuesta a repetir. La misma fuente señaló que se generaron diferencias relacionadas con el rumbo de la relación y los proyectos de vida en común.

Según ese testimonio, Ferka se habría desgastado al asumir el papel de principal sostén económico, además de percibir que no compartían la misma visión a futuro. Aunque en algún momento hablaron sobre planes como consolidar su hogar y formalizar la relación, con el paso del tiempo esas conversaciones no se concretaron. Finalmente, la conductora decidió cerrar el ciclo, mientras también desmintió versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad de su parte.

¿Qué dijo Jorge Losa de su noviazgo con Ferka?

Durante su participación en Pipiris Nights, el pódcast de Apio Quijano, Jorge Losa habló sobre su experiencia en La casa de los famosos México y se refirió a su relación con Ferka en ese momento. El actor explicó que, de haber podido actuar distinto dentro del reality, habría contado desde el inicio la situación que vivía antes de entrar al programa.

“Hay una cosa que nunca dije y me gustaría... Hoy por hoy, si tuviera que hacer algo diferente en la casa, lo que haría sería, desde que entré el día uno, decirle a la gente, que no quise decir del todo la verdad de lo que sucedía por no meter a terceras personas, en este caso a la expareja. Hoy por hoy me doy cuenta que no tengo porqué salvarle las nalg*s a nadie y menos a esta persona”, dijo el actor hablando de la expareja de Ferka aunque no dio nombres.

Losa también aseguró que antes de entrar al programa decidió tomar distancia debido a situaciones que estaba atravesando. “Volvería y diría ‘No estamos juntos, me encanta ella, tenemos algo muy bonito, pero me he retraído y apartado de ella, por eso entramos a la casa, pero decidí hace un mes antes de entrar aquí porque a mí me estaban llegando amenazas por parte de esta expareja, me mandaba fotos... y, si yo hubiera dicho esto en la casa, todo el mundo me hubiera juzgado menos y hubiera entendido las por qué yo estaba en esa postura tan incómoda’”, señaló.

Sobre si su paso por el reality habría sido distinto sin ese contexto, respondió: “No creo que fuera un error, al final del día nos fue bien a los dos y cuando alguien es talentoso acabas demostrándolo, pero, si tú me dices: ‘¿Crees que te hubiera ido mejor solo?’ sí, me hubiera ido mejor solo, eso también es cierto”.

No obstante, también reconoció el apoyo que recibió: “Estoy muy agradecido y nos apoyamos en cosas increíbles, el primer ataque de ansiedad (que tuve en La casa de los famosos México 2023) ella estuvo ahí”.

Ferka y Jorge Losa terminaron en medio de polémicas y conflictos. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Ferka a los comentarios de Jorge Losa?

Luego de las declaraciones que hizo Jorge Losa en el pódcast Pipiris Nights, su expareja Ferka respondió a través de sus redes sociales. La actriz abrió una dinámica de preguntas con sus seguidores y fue cuestionada directamente sobre cómo se sentía tras escuchar lo dicho por el actor.

En una historia publicada en su cuenta de Instagram, Ferka contestó que estaba: “Muy decepcionada, y muy lamentables sus declaraciones. Un ‘caballero’ ‘no habla así de la chica que en algún momento amó”.

Al momento, Jorge Losa no se ha pronunciado con respecto a las nuevas declaraciones de la actriz. Aunque usuarios esperan que muy pronto haya réplica.

