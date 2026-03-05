¿Jorge Losa en problemas legales por caso de fraude contra Sandra Echeverría? Él rompe el silencio

Hace unos días, Sandra Echeverría denunció haber sido víctima de un presunto fraude por parte de una empresa de inversión que, según reveló, acumula más de 200 denuncias en su contra.

La actriz expuso públicamente la situación y advirtió sobre las irregularidades que habría detectado en este proyecto.

Sin embargo, horas más tarde, el periodista Gabo Cuevas aseguró que Jorge Losa y Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, estarían preocupados por su vínculo con la misma empresa, ya que supuestamente son colaboradores de este proyecto.

Cabe señalar que, hasta el momento, no existe ningún señalamiento directo en contra de ellos sino de las cabezas de la empresa.

De acuerdo con lo comentado por Cuevas, su inquietud habría surgido tras darse cuenta del dinero de la inversión no es capital limpio y tras las denuncias que han salido a la luz.

Mira: Leonardo de Lozanne sufrió brujeria ¡Por ser infiel! ¿A Sandra Echeverría?

Sandra Echeverría víctima de fraude millonario / Redes sociales

Mira: ¡Marc Anthony intentó conquistar a Sandra Echeverría! Faisy revela el inesperado detalle en su programa

¿Qué dijo Sandra Echeverría sobre el fraude del que es víctima?

A través de un video difundido en redes sociales, Sandra Echeverría denunció que fue víctima de un fraude por parte de la empresa Metaxchange. En su mensaje, aseguró que no es la única afectada, pues, según su versión, más de mil personas habrían sufrido el quebranto de su patrimonio tras confiar su dinero a dicha compañía.

La actriz explicó que decidió invertir una fuerte cantidad con la promesa de obtener mejores rendimientos que los ofrecidos por los bancos. De acuerdo con su testimonio, la empresa, identificada como “Metaxchange capital” y liderada por Nazareth ‘N’, ofrecía pagos con intereses superiores a los del sistema financiero tradicional. Sin embargo, afirmó que han pasado más de 18 meses sin recibir los rendimientos acordados.

Sandra Echeverría critica a Emilia Pérez / Redes sociales

“Yo y mil personas más hemos sido defraudadas y hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho trabajo. ‘Metaxchange capital’ es una empresa liderada por Nazareth ‘N’, la cual prometía pagar rendimientos más altos que cualquier banco. Sin embargo, ya van más de 18 meses sin pagar”, dijo la actriz en el video.

Asimismo, sostuvo que la empresa habría recibido más de 2 mil millones de pesos en depósitos por parte de sus clientes y señaló que, presuntamente, estaba evadiendo regulaciones de las autoridades mexicanas. La actriz afirmó contar con pruebas que respaldan sus declaraciones y reiteró que su intención es visibilizar el caso para que las personas afectadas puedan buscar una solución.

Sandra Echeverría y 1,500 personas denuncian fraude millonario de la financiera #MetaXchange. La empresa retiene más de 2,000 mdp y suma 18 meses de impagos, la empresa enfrenta más de 200 denuncias. #Fraude #SandraEcheverría pic.twitter.com/RAJx512Vu0 — MÁS FARÁNDULA NEWS (@MasFarandulaOf) February 26, 2026

¿Cuánto dinero perdió Sandra Echeverría en el presunto fraude?

Hasta ahora, Sandra Echeverría no ha revelado la cifra exacta del dinero que perdió en el presunto fraude.Lo que sí se sabe, según sus propias declaraciones es que perdió miles de pesos y que MetaXChance Capital recibió más de 2 mill millones de pesos de varios clientes que confiaron en este proyecto de inversión.

Tras las denuncias, las autoridades mexicanas han detenido a dos supuestos implicados en la estafa: Patrick N y Mariana N. Pese a estos avances, la principal señalada, Nazareth N, identificada como la dueña y líder de MetaXChance Capital, permanece en calidad de prófuga de la justicia.

Mira: Sandra Echeverría reacciona a ‘Emilia Pérez’ y asegura que es “de lo peor que ha visto” en su vida

Denuncia de Sandra Echeverría: así avanza el caso y los famosos mencionados. / Redes sociales

Jorge Losa aclara su vínculo con la empresa que hizo fraude a Sandra Echverría

Luego de que surgiera polémica en torno a la empresa señalada por Sandra Echeverría por presunto fraude, el actor Jorge Losa decidió pronunciarse públicamente para deslindarse de cualquier vínculo con el proyecto señalado.

A través de sus historias de Instagram, el también conductor explicó que su relación fue únicamente profesional y que se limitó a prestar servicios artísticos para una productora.

“Por este medio hago del conocimiento del público que el suscrito, Jorge Losa, celebró un contrato de prestación de servicios artísticos con la empresa Conexiones Estratégicas S.A. de C.V. (productora del programa Pietro TV), a través del cual se me contrató para prestar mis servicios como conductor e intérprete, exclusivamente”, señaló.

El actor explicó que, debido a su profesión, es común que celebre distintos contratos con productoras para participar en proyectos de entretenimiento, ya sea como conductor o actor en diversos contenidos.

Mira: Sandra Echeverría asegura que darse una nueva oportunidad con Leonardo de Lozanne fue su mejor decisión

La mamá de Jorge Losa, enferma de cáncer, le pide que la deje ir / Redes sociales

“Por la profesión que ejerzo, me veo en la necesidad de celebrar contratos de prestación de servicios profesionales de tipo artístico con distintas productoras para la conducción e interpretación de diversos personajes, ya sea en películas, series o programas”, agregó.

En su mensaje también aclaró que desconoce si existe algún tipo de relación laboral o accionaria entre la empresaria Mariana Guzmán y la empresa Conexiones Estratégicas.

Asimismo, fue enfático al asegurar que no tiene ningún vínculo con la empresa señalada en la polémica.

“El suscrito nada tiene que ver con la empresa Metaxchange, ni con sus directivos, ejecutivos y socios”, puntualizó.

Finalmente, Jorge Losa aseguró que decidió hacer pública esta aclaración para evitar que se ponga en duda su reputación.

“Emito la presente aclaración para que no se ponga en entredicho, ni en tela de juicio, mi honorabilidad, integridad moral y buen nombre”, concluyó.

Mira: Sandra Echeverría explota contra Karla Souza por no aclarar infidelidad ¿de Leonardo de Lozanne?