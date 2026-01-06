Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne revelan cómo salvaron su matrimonio tras crisis: “Tomamos de todo”

Tras estar separados por 7 meses, en 2024 Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne lograron reconciliarse. Ambos nos cuentan sobre todo aquello que los ayudó a retomar su relación. El tiempo y la distancia les permitieron reflexionar y darse cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier crisis.

Sandra Echeverria y Leonardo de Lozanne / Alejandro Isunza Redes sociales

¿Cómo Sandra Echeverría y Leonardo Lozanne arreglaron sus diferencias tras separarse por un tiempo?

Conversamos con la pareja, y nos compartieron qué fue lo que los ayudó a retomar su relación. Sandra Echeverría aseguró que la terapia es fundamental, y comentó que han probado distintos tipos. “Todos deberían tomar terapia, en pareja o individual. De hecho, nosotros hemos tomado todo tipo de terapias, como thetahealing (técnica de meditación y sanación energética) y semiología… Todo ayuda a sacar emociones”.

Destacó que muchas veces se guardan sentimientos por largo tiempo, y que prácticas como la respiración y la meditación resultan de gran ayuda. “Todos los seres humanos tenemos de repente días buenos y malos, y te guardas cosas por mucho tiempo, por eso hay que hacer ejercicios de respiración consciente y meditación”.

Por su parte, Leonardo resaltó la importancia de la salud mental en todos los aspectos de la vida. “Siempre es importante, por eso les recomiendo escuchar mi pódcast La punta del iceberg, donde hablamos de esos temas en pareja”.

Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría / Alejandro Isunza y redes sociales

¿Qué otros elementos influyeron en la relación de Santa Echeverría y Leonardo de Lozanne?

La actriz Sandra Echeverría también subrayó la relevancia de dedicar tiempo de calidad a la relación, para evitar caer en la rutina.

“Yo creo que lo primero es divertirse, tener sentido del humor y buscar ese tiempo para estar como pareja. Porque, de repente, estás con los hijos, con la familia, el trabajo. Es importante escaparse para estar solos”.

El vocalista de Fobia añadió que también es importante darse espacio y no intentar resolver los conflictos cuando se está molesto. Reconoció que, en muchas ocasiones, atravesar una crisis en solitario resulta complicado, por lo que pedir ayuda y expresar las emociones es fundamental, sin reaccionar de forma impulsiva. “Lo que hay que pensar siempre es que todo tiene solución. Nada más hay que saber cuál es la mejor manera de resolver las cosas para el bien común y no solo el propio”.

“Hay muchas veces que estamos en crisis y es difícil salir solos. Es necesario pedir ayuda. Es importante externar las emociones, trabajar en uno mismo. Es lo que hice, los momentos de reacción no tratar de resolverlos en ese instante”.

Finalmente, Leonardo comentó que ambos prefieren darse el tiempo y el espacio necesarios para solucionar sus diferencias y reiteró que solicitar apoyo siempre es una decisión acertada. “Darnos nuestro tiempo, pero pedir ayudar siempre es importante”.

Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne / Instagram: @sandraecheverriaoficial

¿Cuál es la historia de amor de Leonardo de Lozanne y Sandra Echeverría?

Historia de amor de Leonardo y Sandra:



Se conocieron en 2011, cuando fueron presentados por amigos en común.

Tres años más tarde, su amistad se convirtió en una relación y se consolidó en un matrimonio. La boda fue en Los Ángeles, California.

En 2015 se convirtieron en papás de un niño.

Tras 8 años de matrimonio, en 2023 dieron a conocer que pasaban una fuerte crisis, por lo cual decidieron separarse.

La pareja solo duró 7 meses separada y regresaron en 2024.

Dieron a conocer, a través de un comunicado, que el amor triunfó y que habían dejado sus diferencias atrás.

Han tomado diversas terapias que les han permitido mejorar como pareja.

Sandra Echeverría critica a Emilia Pérez / Redes sociales

¿Qué es la Terapia de Thetahealing?

Es una técnica enfocada en el pensamiento y la oración. Enseña a utilizar la intuición natural de cada persona.

No es una religión, es una técnica que cualquier ser humano puede practicar sin importar sus creencias.

Ayuda a conectar con todo lo que ya existe, y a tener las preguntas correctas para encontrar la raíz de los problemas.

Los beneficios son: Liberación y sanación emocional, mejora de la intuición, apoyo para sanar físicamente, mayor pensamiento positivo y empoderamiento, reducción del estrés y relajación, y mejora de la conexión espiritual.

¿Quiénes son Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

Sandra Echeverría, actriz y cantante:



Fue integrante del grupo Perfiles, que después cambió su nombre a Crush. También es solista.

En 2002 debutó como actriz en Súbete a mi moto. Luego estuvo en: Soñarás, Marina, La fuerza del destino y Esperanza del corazón.

Participó en series como El cartel de los sapos, El clon, La fuerza del destino, La querida del centauro, La bandida, La usurpadora, María Félix: La doña, El niñero y Casado con hijos, entre otras.

Ha estado en más de 15 películas como De día y de noche, Casa de mi padre, Volando bajo y Contigo en el futuro, por mencionar algunas.

Leornado de Lozanne, actor y cantante:



Es fundador del grupo Fobia y Los Concord. Además, tiene 3 discos como solista.

Como conductor ha trabajado en: Fuciona2, Miembros al aire y México suena.

En 2010, hizo un cameo en la famosa serie de televisión Soy tu fan.

En 2019 participó en el musical Jesucristo súper estrella con el personaje de “Poncio Pilatos”. Estuvo casado con la psicóloga Marcela Cuevas de 2003 a 2009.

