¿Pareja falsa en ‘¿Apostarías por mí?’? Producción descubre supuesto acuerdo secreto y estalla el escándalo

El reality “¿Apostarías por mí?” ya enfrenta su primera gran controversia y el nombre de Jim Velásquez y Alina Lozano está en el centro del huracán. A solo semanas del estreno, surgieron versiones que apuntan a que la producción habría detectado una relación presuntamente falsa, lo que derivó en la eliminación de una de las parejas que más conversación generaba. ¡Entérate!

¿Por qué la producción de ‘¿Apostarías por mí?’ sospechó que la relación de Jim Velásquez y Alina Lozano era falsa?

El periodista Gabo Cuevas aseguró que dentro del programa ¿Apostarías por mí?’, supuestamente comenzaron a notar actitudes que no coincidían con las de una pareja sentimental real. Según relató, la química entre Jim Velásquez y Alina Lozano no se veía natural en la convivencia.

“Me han contado que esta era la pareja más querida, le habían apostado a esta pareja y a la de Mario Bezares el mismo porcentaje, que eran los que estaban dando el contenido pero empieza a notar la producción que Jim no le quiere dar besos a Alina, que duermen como si fueran madre e hijo, notan que no había lo mismo que en el 99% de las parejas, y empezaron a pensar mal, dijeron ‘esto está muy raro’”, señaló Cuevas.

Siempre según esta versión, el monitoreo 24/7 habría sido clave. “En el 24/7 descubrió la producción que hablaban de un acuerdo, que estaba todo falsificado. Se les olvidó que los estaban vigilando y descubrieron que esta pareja les mintió a los de producción”, explicó.

Estas afirmaciones son señalamientos periodísticos y no existe confirmación oficial pública de la producción ni de los involucrados.

¿Tiene pareja Jim Velásquez fuera del reality? Lo que se comenta sobre su relación con Alina Lozano

La polémica escaló cuando Cuevas mencionó que investigó por su cuenta tras recibir comentarios desde Colombia y descubrió que supuestamente Jim Velásquez, tendría una pareja.

Gabo Cuevas “Y resulta que Jim tiene una pareja y es de la comunidad. Le llamaron la atención a la persona que hizo los estudios, las entrevistas. Ellos han sido muy virales porque nadie les cree el matrimonio. Descubrieron que nos vieron la cara una semana”

En redes sociales, usuarios también han alimentado la teoría de que todo sería parte de una estrategia de exposición mediática. Algunos comentarios virales señalan:



“ Yo sí quedo fría con esta relación, ¿en verdad la ven normal? ”.

”. “ Ya he leído más de una vez que es solamente publicidad y que el chico tiene una novia y que los han visto juntos ”.

”. “ Son personajes ”

” “Ambos son actores… la gente empezó a shippearlos y les dio resultado monetario”.



Hasta ahora, ni Jim Velásquez ni Alina Lozano han salido a confirmar o desmentir lo que dijo Gabo Cuevas sobre su relación.

Así fue como lo reveló Gabo Cuevas:

¿Quiénes son Jim Velásquez y Alina Lozano y por qué su relación generó tantas dudas?

La historia entre Alina Lozano, de 57 años y Jim Velásquez, y 26 años, llamó la atención desde el inicio por la diferencia de edad. Él creció viéndola en televisión y años después coincidieron profesionalmente. Comenzaron a hacer videos juntos, el público los “shipeó” y la narrativa romántica creció.

Jim le pidió matrimonio en vivo y su boda terminó convertida en evento mediático. También enfrentaron un episodio complicado durante la luna de miel, cuando dijeron haber sido estafados en Roma. Más adelante anunciaron un embarazo de trillizos y después comunicaron la pérdida de los bebés, lo que generó empatía, pero también escepticismo en parte del público.

Todo este historial mediático hizo que muchos ya cuestionaran si su historia era genuina o una construcción para ser famosos en plataformas digitales.

