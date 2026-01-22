¿Jim Velásquez y Alina Lozano en riesgo de salir de ‘¿Apostarías por mí?’ La broma que encendió redes

El reality show de Televisa ¿Apostarías por mí? continúa generando conversación en redes sociales desde su estreno, y una de las parejas que más atención ha captado es la conformada por los colombianos Jim Velásquez y Alina Lozano. Su diferencia de edad, más de 30 años, su estilo de convivencia y una reciente broma llamó la atención de la audiencia. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

Jim Velásquez y Alina Lozano no se van a divorciar / Instagram

¿Cómo fue la broma de Jim Velásquez a Alina Lozano en ‘¿Apostarías por mí?’?

El momento ocurrió durante los primeros días de encierro en ¿Apostarías por mí?, reality en el que Jim Velásquez y Alina Lozano comparten habitación con otras parejas como Mario y Brenda Bezares, Laysha Pink y Nelson “El Malito”, Claudia Galván y Lorenzo Méndez, José Medina y Tiby Camacho, así como Ale Jaramillo y Beta Mejía.

De acuerdo con lo que se observa en el video que circula en plataformas como TikTok e Instagram, Jim sorprendió a su esposa con una bacinica azul, explicándole que era para que pudiera hacer sus necesidades sin tener que trasladarse hasta el baño. La reacción de Alina fue inmediata y quedó registrada ante las cámaras del programa.

En el intercambio, Jim aseguró en tono de broma: “Que lo vas a usar”, a lo que Alina respondió en tono entre risas contestó: “Sí, con ayuda, me toca con ayuda”. Posteriormente, Jim intentó colocar la bacinica debajo de la cama, pero la actriz colombiana le pidió que no la dejara en un lugar visible.

¿Cómo reaccionó Alina Lozano ante la broma de su esposo en '¿Apostarías por mi?’?

La reacción de Alina Lozano fue uno de los elementos que más llamó la atención del público. En el video, se le observa nerviosa pidiéndole a su esposo que no mostrara la bacinica a los demás participantes, señalando que le daba vergüenza que el objeto fuera visto por el resto de las parejas con las que comparten el espacio.

Después del intercambio, la actriz de 57 años salió de la habitación avergonzada, dejando solo a Jim Velásquez con la bacinica. Fue entonces cuando él se dirigió directamente a las cámaras del reality para comentar: “Le gustó, yo la conozco y le gustó”, declaración que también fue retomada en redes sociales por los seguidores del programa.

El clip rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, acumulando miles de reproducciones y comentarios. Aunque la broma de Jim no fue un motivo para que la pareja saliera del relity por una discución, algunos usuarios si destacaron la química entre Jim y Alina, y otros ya los etiquetaron como la pareja favorita del reality por las constantes bromas que hacen entre ellos.

Alina Lozano y Jim Velásquez / Captura de pantalla

¿Cómo se conocieron Jim Velásquez y Alina Lozano? Así nació su amor

Jim Velásquez y Alina Lozano compartieron dentro de ¿Apostarías por mí? cómo comenzó su relación, una historia que, según relataron, inició mucho antes de convertirse en matrimonio y de ingresar al reality. De acuerdo con lo contado por la pareja, el primer vínculo entre ambos fue una amistad cercana y una colaboración constante en la creación de contenido para redes sociales, etapa en la que aseguraban públicamente que todo formaba parte de una dinámica ficticia.

Fue Jim Velásquez quien explicó que, con el paso del tiempo, esa convivencia cotidiana derivó en sentimientos reales. Reconoció que Alina Lozano había sido su “amor platónico” desde la infancia, al crecer viéndola en televisión, y que esa admiración se transformó en algo más profundo. El creador de contenido admitió que la situación lo descolocó, por lo que decidió alejarse durante un mes para aclarar sus emociones, periodo que Alina recordó como un momento de confusión, ya que él dejó de hablarle sin previo aviso.

Tras ese distanciamiento, Jim decidió invitarla a salir para confesarle lo que sentía. Aunque Alina aseguró que en ese momento no compartía los mismos sentimientos, aceptó grabar un beso como parte de un video para redes sociales. Ese acercamiento derivó en un viaje juntos de fin de semana, donde compartieron tiempo y conversaciones que marcaron el inicio formal de su relación. Según ambos, fue ahí donde se definió el rumbo de una historia que hoy continúa desarrollándose frente a las cámaras del reality.

