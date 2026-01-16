Mario y Brenda Bezares advierten posible salida del reality ¿Apostarías por mí?; ¿Ya no quieren paricipar?

Mario y Brenda Bezares vuelven a colocarse en el centro de la conversación mediática tras ser confirmados como la última pareja en integrarse al reality show ¿Apostarías por mí?, una de las apuestas más fuertes de TelevisaUnivisión para enero de 2026. La participación del matrimonio ha generado expectativa, especialmente luego del reciente paso de Mario Bezares por La casa de los famosos México, donde logró conectar con el público.

Mario y Brenda Bezares / Redes sociales

¿Mario y Brenda Bezares podrían salir de '¿Apostarías por mí?’?

Tras confirmarse su ingreso al programa, Mario y Brenda Bezares ofrecieron una entrevista en el matutino Hoy, donde hablaron abiertamente sobre los límites que han establecido como pareja antes de entrar a la competencia. En el enlace, Brenda Bezares explicó que ambos tienen acuerdos claros y códigos definidos que priorizan su vínculo personal por encima del juego.

La también cantante señaló que, en caso de que las pruebas o situaciones del reality representen un riesgo para su relación, optarían por solicitar su salida del programa. Mario Bezares respaldó esta postura y coincidió en que el objetivo principal no es llevar la competencia hasta las últimas consecuencias, sino vivir la experiencia sin comprometer su vida personal. Ambos subrayaron que su participación está basada en el entendimiento mutuo y en la comunicación constante.

¿Por qué Brenda Bezares decidió debutar en realities junto a Mario Bezares?

La incorporación de Brenda Bezares a ¿Apostarías por mí? marca su debut formal en este tipo de formatos televisivos. Durante la entrevista, explicó que anteriormente no se sentía atraída por la idea de participar en un reality show. Sin embargo, el impulso y acompañamiento de su esposo fueron determinantes para aceptar el reto.

Brenda compartió que esta experiencia representa una salida total de su zona de confort, ya que implica exponerse a dinámicas nuevas, cámaras 24/7 y retos que ponen a prueba tanto lo individual como lo emocional. Aseguró que llega sin expectativas específicas, enfocada en enfrentar sus propios miedos y vivir una etapa distinta en su carrera personal.

Por su parte, Mario Bezares expresó entusiasmo por compartir este proyecto con su esposa, destacando que se trata de una oportunidad para trabajar juntos en un contexto diferente al que están acostumbrados. El conductor también mencionó sentirse agradecido por el respaldo del público que ganó tras su paso por La casa de los famosos México, experiencia que influyó en su decisión de aceptar un nuevo reality.

¡No se quedaron callados! Mario y Brenda Bezares responden a rumores de engaño. / Foto: Redes sociales

¿Qué es ¿Apostarías por mí? y cuándo se estrena el reality de parejas?

¿Apostarías por mí? es un reality show de parejas transmitido en formato 24/7, producido por Fremantle para TelevisaUnivisión y basado en un formato original de Israel. El programa se estrenó el 18 de enero de 2026 y se transmite en México a través de ViX y Canal de las estrellas, mientras que en Estados Unidos puede verse por Univision.

El concepto del programa gira en torno a la convivencia, estrategias y retos que enfrentan 12 parejas, quienes ponen a prueba su confianza, comunicación y toma de decisiones dentro de la competencia. Las dinámicas están diseñadas para evaluar cómo cada dupla gestiona la presión y los acuerdos en un entorno de exposición constante.

La conducción principal está a cargo de Alejandra Espinoza y Alan Tacher. En el ámbito digital, Arana Lemus y Lambda García presentan el pre-show y post-show exclusivos para ViX, mientras que Roberto Hernández realiza entrevistas con los participantes.

El panel de analistas está integrado por Lupillo Rivera, Cecilia Galliano y Jorge Lozano, quienes comentan las estrategias, conflictos y decisiones que surgen a lo largo del reality. Además, cada semana se suma una pareja VIP invitada, entre las que se ha anunciado la participación de Maribel Guardia y Marco Chacón, así como Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina.

