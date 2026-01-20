Brenda Bezares se muestra sin maquillaje en ¿Apostarías por mí? y desata críticas: “se comió a Mayito”, VIDEO

El reality ¿Apostarías por mí? apenas comienza y ya está envuelto en controversia. Esta vez, el foco no estuvo en las dinámicas, confesiones ni apuestas emocionales, sino en una imagen que sorprendió y desató ataques: Brenda Bezares apareció sin maquillaje frente a las cámaras y las redes sociales no se lo perdonaron.

¿Por qué Brenda Bezares llamó tanto la atención en ¿Apostarías por mí??

Desde antes de su estreno, ¿Apostarías por mí? generaba expectativa por reunir a parejas icónicas del medio artístico, pero una de las más esperadas era, sin duda, la conformada por Mario Bezares y Brenda Bezares, considerados por muchos como uno de los matrimonios más sólidos de la televisión.

Su presencia no pasó desapercibida. La audiencia tenía curiosidad por verlos juntos en un formato distinto, conviviendo con otras parejas, enfrentando dinámicas emocionales y recordando momentos clave de sus vidas públicas y privadas.

Sin embargo, lo que terminó robándose la atención no fue su historia de amor ni sus reflexiones, sino un instante aparentemente simple: Brenda apareció sin maquillaje durante una charla importante, pues el tema ha causado curiosidad desde que su esposo gano La casa de los famosos 2024, mostrando un rostro natural que pocas veces se ve en televisión o redes sociales. Ese detalle fue suficiente para que las redes estallaran.

¿Cómo apareció Brenda Bezares al explicar qué pasó con los 4 millones y por qué terminó siendo tan criticada en redes?

Durante ¿Apostarías por mí?, en una conversación casual mientras se maquillaba junto a otras participantes, Brenda Bezares decidió romper el silencio y hablar por primera vez de forma abierta sobre el dinero que recibió.

Contrario a lo que muchos especulaban, dejó claro que no despilfarró el premio ni lo usó para lujos excesivos, sino que tomó una decisión financiera responsable.

“Y me preguntan: ‘¿Y qué hiciste con el dinero?’. Nada, está en la inversión, pero la gente opina de muchas cosas” Brenda Bezares

Sin embargo, su declaración pasó prácticamente a segundo plano. El foco se desvió por completo cuando el video comenzó a circular en redes sociales y los usuarios notaron que Brenda estaba sin maquillaje, con un rostro natural al que el público no está acostumbrado. La conversación dejó de ser sobre inversiones, decisiones financieras o apoyo en pareja. Todo giró hacia su apariencia.



“Más se concentraron en la cara de Brenda de lo que hizo con los 4M de Mario”

“¿Qué le pasó?”

“Se comió a Mayito”

“Está horrible jajajajaja y así se quería casar un príncipe saudita”

“Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares”

“¿Me estás diciendo que todos los días se dibuja la cara?”

“Que mejor diga que se gastó los 4 millones en desgraciarse la cara”

Brenda Bezares sigue en el encierro y, pese al escándalo, sus hijos no han salido a defenderla públicamente.

📍BRENDA BEZARES comenta que hizo con el premio de los 4 MILLONES DE PESOS que ganó MARIO BEZARES en #LaCasaDeLosFamosos #BrendaBezares #ApostaríasPorMí pic.twitter.com/IY3czGvDzn — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 20, 2026

¿Cuándo y dónde ver ‘¿Apostarías por mí?’ con Mario y Brenda Bezares?

El nuevo reality ¿Apostarías por mí? se estrenó el 18 de enero de 2026. La experiencia es multiplataforma: galas en Las Estrellas y seguimiento 24/7 en ViX, además de ventanas en Univision/UniMás para Estados Unidos. En su lanzamiento se confirmó que el formato reúne 12 parejas que apuestan por el desempeño del otro en desafíos semanales, con ciclos de nominación y eliminación que mantienen el drama al tope.

Hay un calendario semanal. Aquí te contamos cuál es:

Lunes: Arranca la semana con el Desafío de Parejas . Las duplas reciben su bolsa semanal , compiten y hacen apuestas cruzadas . La pareja ganadora obtiene dinero extra y la suite privada . En el show en vivo se define a la primera pareja nominada .

Arranca la semana con el . Las duplas reciben su , compiten y hacen . La pareja ganadora obtiene y la . En el show en vivo se define a la . Martes : Se realiza la Primera Apuesta en un desafío individual de hombres o mujeres. Cada pareja apuesta dinero sobre el desempeño de su compañero, lo que impacta directamente en la tabla semanal.

: Se realiza la en un de hombres o mujeres. Cada pareja apuesta dinero sobre el desempeño de su compañero, lo que impacta directamente en la tabla semanal. Miércoles: Llega la Segunda Apuesta . Tras nuevas competencias y apuestas, se actualiza el ranking. En la gala en vivo se decide a la segunda pareja nominada . El día cierra con terapia de pareja .

Llega la . Tras nuevas competencias y apuestas, se actualiza el ranking. En la gala en vivo se decide a la . El día cierra con . Jueves: Se lleva a cabo el ‘Voto por Ti’, donde las parejas se nominan entre sí. Aquí se define a la tercera pareja en riesgo.

¿Qué parejas están participando en ‘¿Apostarías por mí’?

‘¿Apostarías por mí?’ es un reality de parejas en el que cada dúo deberá participar en diversas dinámicas y retos físicos para evitar ser eliminado. Se estrenó el pasado 18 de enero y actualmente hay 12 parejas, las cuales son:



Raúl y Laura Molinar

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Beta y Alejandra

Breh y Franco

René Strickler y Rubí Cardozo

Jim Velásquez y Alina Lozano

Gigi Ojeda y David Leal

Tiby Camacho y Medina

Lorenzo Méndez y Claudia Galván

Salvador Zerboni y Marcela Ruiz

Laysha Pink y Nelson

Mario y Brenda Bezares

La pareja que gane el concurso se llevará 300 mil dólares, es decir, aproximadamente 5 millones 300 mil pesos mexicanos.