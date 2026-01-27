Adrián Di Monte se quita todo sin pudor y deja a Nuja con la boca abierta en ¿Apostarías por mí?

Hace unos días, Adrián Di Monte publicó en sus redes sociales diversas fotografías en las que emocionó por aparecer en traje de baño junto a su esposa, Nuja Amar.

Tras un domingo cargado de tensión, risas y momentos virales, Adrián Di Monte y Nuja lograron permanecer en ¿Apostarías por mí? luego de superar su primera nominación. La pareja no solo agradeció el respaldo del público, sino que cumplió —y superó— una promesa que ya circula con fuerza en redes sociales.

¿Cómo se salvaron Adrián Di Monte y Nuja en ¿Apostarías por mí??

Luego de la salida de Jim y Alina, Adrián Di Monte y Nuja enfrentaron su primera nominación dentro del reality, un momento clave que puso a prueba su conexión con el público. Conscientes de que su permanencia dependía del apoyo externo, la pareja emprendió una intensa campaña para convencer a los televidentes de mantenerlos en La Villa.

Durante los días previos al domingo de eliminación, ambos apelaron al carisma, al humor y a su complicidad como pareja. Fue entonces cuando lanzaron una promesa que rápidamente captó la atención de los fans: si eran salvados, Adrián, apodado por Nuja como el “Papuchi”, cumpliría un atrevido reto frente a las cámaras.

El público respondió. Al momento de conocerse los resultados, se confirmó que Adrián Di Monte y Nuja continuarían en la competencia, desatando celebración dentro y fuera del programa. Sin embargo, el alivio duró poco: había una promesa pendiente que cumplir.

¿Qué promesa cumplió Adrián Di Monte en ¿Apostarías por mí??

“Lo prometido es deuda”, advirtió Nuja, esposa de Adrián Di Monte entre risas, dejando claro que no habría marcha atrás. Para ambientar el momento, Lorenzo Méndez apareció como cómplice musical, entonando una melodía sensual mientras Adrián se preparaba para pagar la apuesta y consentir a sus fans.

Vestido con bata, short y sombrero, el actor comenzó un baile improvisado, animado en todo momento por Nuja, quien fungió como la principal conductora del espectáculo. Entre bromas, ella misma le dio indicaciones para mantener el tono juguetón sin cruzar límites, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la noche.

Las risas no tardaron en apoderarse del lugar. Lorenzo Méndez, único testigo del acto dentro de La Villa, acompañó la escena con carcajadas.

¿Adrián Di Monte mostró de más en ¿Apostarías por mí??

El clímax del momento llegó cuando Adrián Di Monte se acomodó el short de tal manera que dejó al descubierto únicamente sus glúteos, retirándose la bata ante la ovación de Nuja.

“Con ustedes, Adrián Di Monte, el ‘Papuchi’”, anunció ella entre risas, provocando un estallido de humor que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Aunque el gesto fue atrevido, el tono siempre se mantuvo relajado y cómico, dejando claro que se trataba de una broma consensuada y celebrada por todos los presentes. Incluso, el propio Adrián redobló la apuesta al asegurar que, si el público los lleva a la final, estaría dispuesto a ir aún más lejos.

“Yo hago todo por mi esposa”, afirmó, prometiendo que podría despojarse del sombrero… y algo más, si continúan salvándolos. Por su parte, Nuja aseguró que espera que el público haya disfrutado del show, reafirmando que su estrategia es conectar desde la diversión y la autenticidad.

