Adrián Di Monte y Nuja Amar vuelven a discutir ¡por el desayuno! ¿Admite que él mostró su verdadera cara?

Recientemente, Adrián Di Monte y Nuja volvieron a protagonizar un momento lleno de tensión en ¿Apostarías por mí?. Esta vez fue en la cocina del reality, donde llegó la discusión de pareja, en la cual Nuja se molestó por un comentario pasivo agresivo del actor cubano que reclamaba que no le había hecho el desayuno.

Así fue la pelea entre Adrián Di Monte y Nuja Amar por el desayuno en ¿Apostarías por mí?

La tensión se hizo evidente entre Adrián Di Monte y Nuja Amar durante una conversación que comenzó por algo aparentemente simple: el desayuno.

Todo inició cuando Adrián aseguró que Nuja no le había preparado nada de comer, lo que provocó una reacción inmediata de ella. “Antes de que salieras te pregunté qué querías de desayunar. ¿Te hago un bowl de frutas? Y te sales y no me pones atención. Siempre me haces lo mismo”, reclamó Nuja.

Nuja Amar explicó que él rechazó la opción que le ofreció. “No mami, no quiero fruta, fruta es azúcar”, respondió Adrián en su momento, según relató ella.

Sin embargo, el actor insistió que él siempre se hace de desayunar coas simples. A lo que Nuja respondió molesta: “No es cierto, no me digas eso porque diario te cocino en la casa”.

La discusión escaló cuando Adrián comentó: “Es que si me espero a que me hagan de desayunar…”. Ella lo interrumpió para aclarar que siempre ha estado pendiente de él.

Adrián Di Monte y Nuja Amar se pelean por el desayuno en "¿Apostarías por mí?”. / Captura de pantalla

Nuja Amar le reclama a Adrian Di Monte por su actitud en el desayuno

En medio del intercambio, la situación entre Adrián Di Monte y Nuja Amar se puso más intensa.

“A ver, te ayudo”, dijo Adrián, mientras ella respondía visiblemente afectada: “No. Yo estaba muy feliz aquí, pero tus comentarios…”.

La conversación se tornó más personal cuando Nuja le pidió atención directa: “Ven acá, te estoy hablando. Cuando termines… Ven aquí un segundo, por fa” y el siguió: “Te espero cuando acabes”.

Por ese motivo, Nuja salió detrás de Adrián di Monte y lo confrontó personalmente: “Ten cuidado, porque cuando te estoy hablando no está cool que te salgas. Tú no eres así conmigo. No creo que es lo que quieras dar a entender allá afuera. Tú eres muy lindo conmigo, no tienes por qué estar de malas”.

Nuja reiteró que sí le ofreció desayuno: “Del desayuno te ofrecí algo”. Adrián respondió: “Para mí es más fácil hacerlo”.

Ante esto, ella fue clara: “Entonces, si para ti es más fácil hacerlo, no hagas un comentario mal intencionado de ‘pues no me lo haces’, cuando me acabas de decir que no te lo haga”.

Finalmente, buscando bajar el conflicto, Nuja reconoció: “Tanto tú estás irritado como yo también”, intentando conciliar la situación.

Al momento, se desconoce si esta discusión fue aclarada más tarde. Sin embargo, en redes señalaron que, lo más probable, es que Adrián haya sacado su “verdadera cara”.

¿Qué otras peleas han protagonizado Adrián Di Monte y Nuja Amar en ¿Apostarías por mí?”

Adrián Di Monte ha causado polémica por algunas actitudes en el reality de parejas '¿Apostarías por mí?’, un motivo fue la pelea por celos que tuvo con Nuja porque la vio bailando sola en una fiesta.

“Estábamos bailando juntos, luego te subes a la tarima sola... y te quedas ahí 10 minutos perreando, ¿cómo por qué?”, comentó Adrián Di Monte molesto.

Adrián Di Monte fue muy criticado en redes por este ataque de celos pues a muchos les pareció exagerada su reacción.

