Adrián Di Monte explota contra Mario Bezares en ¿Apostarías por mí?: “Cállese, viejo cochino”

Una fuerte discusión se vivió recientemente en el reality show ¿Apostarías por mí?, luego de que Adrián Di Monte y Mario ‘Mayito’ Bezares se se enfrentaron por una polémica broma.

Bromas, enojo y reclamos: así fue la pelea entre Adrián Di Monte y Mario Bezares. / Foto: Redes sociales

¿Por qué surgió la pelea entre ‘Mayito’ Bezares y Adrián Di Monte?

La tensión en el reality show ¿Apostarías por mí? comenzó después de que Adrián Di Monte y Nuja Amar fueron enviados a dormir a la bodega de ‘los Renacidos’, un espacio señalado dentro de la villa por sus condiciones poco favorables. Ante esta situación, ambos participantes improvisaron una “casita” para pasar la noche, lo que no pasó desapercibido para el resto de sus compañeros.

La escena generó comentarios y bromas entre algunos de los habitantes de la villa, entre ellos ‘el Malito’ y Mario Bezares, quienes hicieron observaciones sobre la forma en que Di Monte y Amar resolvieron la situación. Estas expresiones se dieron en un ambiente compartido y fueron escuchadas por varios participantes del programa.

Las bromas derivaron en el enojo de Adrián Di Monte, quien reaccionó ante lo que consideró una falta de respeto. A partir de ese momento, el ambiente dentro del reality cambió y se abrió un intercambio que evidenció el conflicto entre los involucrados, marcando uno de los momentos más comentados del programa.

Brenda Bezares explotó contra Nuja Amar y Adrián Di Monte. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la discusión entre Adrián Di Monte y Brenda Bezares?

El conflicto en el reality se intensificó luego de que Mario Bezares hizo una broma relacionada con la intimidad de Nuja Amar y Adrián Di Monte, situación que derivó en una conversación en la habitación Trébol. Ahí, Brenda Bezares intervino para expresar su postura sobre lo ocurrido y cuestionó que el tema se retomara después de que ya se había ofrecido una disculpa.

“Innecesario que exhibieras a mi esposo, sí lo exhibiste porque ya había pedido una disculpa… Le prohibí a mi esposo que tuviera nada que ver”, señaló, mientras Nuja respondió que ella no había recibido una disculpa directa: “Ayer me pidieron perdón cuando no habían hablado conmigo”.

Durante la charla, surgieron versiones encontradas sobre la reacción inicial a la broma. Brenda Bezares aseguró que ambos se rieron en el momento, a lo que Nuja respondió: “Yo no me reí, yo me volteé con Adrián, Adrián estaba enojado”.

El actor respaldó esa versión y explicó su reacción inmediata: “Yo no me reí, yo de hecho dije y seguro lo escuchaste ‘Cállese, viejo cochino, respete que me voy a emp*tar’”.

La cantante y actriz de Nuevo León dijo no haber escuchado esa frase y cuestionó por qué el tema se retomó después: “Eso yo no lo oí, lo juro por mis hijos… pero, ¿por qué sacarlo ahorita?”.

La discusión continuó cuando se señaló que la broma también se relacionó con otros comportamientos dentro de la casa. Nuja explicó que lo mencionó “por el ejemplo de Mayito porque también empezó a ser así”, mientras Brenda Bezares preguntó por qué se involucraba a Mario.

Adrián respondió: “Yo no estoy embarrando a Mario, Mario se embarró solo con su broma”, y añadió que el límite fue que se refirieran a su esposa. “Se metieron con lo único que a mí me interesa en este lugar”, afirmó. Más adelante fue contundente al explicar su molestia: “Perdóname, Brenda, pero hacer así como si mi esposa me estuviera chupando a mí algo, no es una manera de querer, es una vulgaridad… hacerlo en televisión es inaceptable porque lo están viendo mis suegros y a ella la voy a defender encima de todos”.

¡Tensión al límite! Adrián Di Monte encara a Mario Bezares. / Foto: Redes sociales

¿Qué se dijeron Adrián Di Monte y Mario Bezares en ¿Apostarías por mí??

La confrontación continuó cuando ‘Mayito’ Bezares llegó a la habitación y Adrián Di Monte retomó el intercambio de manera directa, dejando claro que, para él, el tema ya había sido expuesto. “Ya está todo dicho, hermano, y juguemos. Y si me tengo que ir, me voy”, expresó Adrián, a lo que Mayito respondió: “Va, juega. Igualmente”. Sin embargo, Bezares insistió en que la broma había sido tomada con ligereza: “Sí, pero se rieron de mi broma”, comentario que fue rechazado de inmediato por Nuja Amar: “Yo no me reí”.

Adrián reiteró su postura y aseguró que desde el inicio manifestó su molestia. “Yo no me reí, te dije ‘Cállese, viejo cochino, respete porque me voy a emp*tar’. Yo no me reí de tu broma porque yo sería incapaz de reírme de tus bromitas”, afirmó. Ante esto, Mayito respondió: “De hombres hablamos y no tienes por qué exhibirlo”, a lo que Adrián contestó: “Tú te exhibiste solo, yo estaba emput*dísimo con lo que dijiste. No te perdoné”. La conversación subió de tono cuando Bezares cuestionó: “Ah, ¿no me perdonaste? Me lo hubieras dicho, no me lo dijiste”.

El intercambio cerró con Adrián marcando un límite claro sobre lo ocurrido. “Piensa antes de hacer tus bromas y métete con tu esposa. Se acabó”, sentenció, a lo que Mayito respondió: “Se acabó”.

Nuja intentó intervenir con un “¿Puedo hablar?”, pero Adrián dio por terminada la discusión: “No, se acabó. Ellos saben lo que son y lo que hicieron”.

Finalmente, Mario lanzó un último comentario: “Así son, están pisando a la gente para subir puntos”, dando por concluido el enfrentamiento y una alianza que se veía fuerte, pues incluso las parejas compartieron fotos y videos desde Madrid, España, antes de entrar al reality show ¿Apostarías por mí?

