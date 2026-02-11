¿Adrián Di Monte y Nuja no se casaron? Destapan la verdadera razón por la cual estarían en ¿Apostarías por mí?

Adrián Di Monte y Nuja Amar presumieron en julio de 2025 una romántica boda en Miami, asegurando que habían unido sus vidas oficialmente.

Sin embargo, nuevas declaraciones del periodista Jorge Zamitis han puesto en duda todo: la pareja, presuntamente, no estaría casada y su participación en el reality "¿Apostarías por mí?” tendría motivos económicos mucho más complejos.

La polémica estalló luego de que el actor fuera duramente criticado por sus ataques de celos dentro del programa, lo que provocó que la atención pública se volcara nuevamente hacia su relación.

Mira: Adrián Di Monte confiesa en ¿Apostarías por mi? que ¡le ganó en la cama¡: "¡Qué oso!” Así reaccionó su esposa

Adrián di Monte y Nuja Amar pelean en ¿Apostarías por mí? / Captura de pantalla

¿Adrián Di Monte y Nuja Amar presuntamente fingieron su boda?

De acuerdo con el periodista Jorge Zamitis, Adrián Di Monte y Nuja Amar presuntamente habrían mentido sobre su estado civil.

“Resulta que ellos dicen que están casados cuando no están casados. Adrián decía que se acababan de casar con Nuja, pero eso no sería verdad”, afirmó.

Sin embargo, el periodista aseguró que este tema no es revelante, pero sí la razón por la cual están en el reality.

¡Bochorno total! Adrián Di Monte confiesa accidente y Nuja Amar reacciona. / Foto: Redes sociales

¿Qué problema familiar presuntamente tendría Nuja Amar?

Pero la controversia no termina ahí. Zamitis también ventiló un delicado tema familiar que explicaría por qué Adrián di Monte y Nuja Amar presuntamente habrían necesitado entrar a ¿Apostarías por mí?

Según sus declaraciones, el padre de Nuja presuntamente enfrentaría una fuerte adicción al juego.

“Dicen que ella viene de una buena familia, casi de abolengo, pero no es así. Me contaron que el papá tiene una adicción con el juego, que es ludópata y ha perdido mucha lana”, señaló en su canal de YouTube.

El comunicador añadió que las pérdidas económicas presuntamente habrían afectado gravemente la estabilidad familiar. Incluso, aseguró que el padre presuntamente pediría dinero constantemente a sus hijas.

“Va y le pide dinero a la otra hija, que está casada con un futbolista, y también a Nuja”, comentó.

Según el periodista, Nuja se ha visto muy presionada por no poder ayudar a su padre.

¿Por qué Adrián Di Monte y Nuja presuntamente entraron al reality ¿Apostarías por mí??

La supuesta crisis económica y los problemas del padre de Nuja Amar presuntamente sería el verdadero motor detrás de su ingreso al programa

“Nuja y Adrián no tienen tanto dinero y por eso tuvieron que entrar al reality, porque no hay lana y el papá a cada rato les pide”, afirmó Zamitis sin rodeos.

El periodista incluso agregó un dato más explosivo: presuntamente, el padre habría aconsejado a sus hijas buscar parejas con solvencia económica.

“Les decía: ‘búsquense con alguien de dinero’. De hecho, ella estaba a punto de casarse con otro hombre, pero terminó con Adrián”, reveló.

Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada por ninguno de los antes mencionados. Por esta razón, queda en calidad de rumor.

Mira: Adrían Di Monte y su esposa protagonizan picante encuentro EN VIVO: ¿Olvidaron las cámaras del 24/7?