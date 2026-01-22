Brenda Bezares colapsa en pleno reality EN VIVO y pide su salida de ¿Apostarías por mí?: “Ya no quiero”

La presión dentro de la villa de ¿Apostarías por Mí? continúa en aumento y comienza a reflejarse en el estado emocional de sus participantes. Tras darse a conocer a la segunda pareja nominada del reality, Brenda Bezares vivió un momento de profunda vulnerabilidad que no pasó desapercibido por sus compañeros ni por la audiencia.

Brenda Bezares reveló que practica la orinoterapia. Te explicamos qué es esta práctica y qué comentó la también cantante. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Brenda Bezares quiere salir de ‘¿Apostarías por mí?’?

El episodio ocurrió después de una jornada marcada por los nervios y la presión que dejó la nominación. En una conversación aparentemente casual con René Strickler y Rubí Cardozo, Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, se sinceró sobre las razones que la llevaron a aceptar el reto de participar en el reality, así como sobre los límites emocionales que ha enfrentado desde su ingreso.

Durante la charla, Brenda explicó que su principal motivación fue enfrentar miedos personales que nunca antes había confrontado. Relató que, debido a su claustrofobia, jamás se habría imaginado participando en dinámicas físicas tan exigentes ni exponiéndose de manera constante ante las cámaras.

“Vine a vencer a mis propios miedios, porque en la vida me hubiera metido a una bola a patearla porque soy claustrofóbica. En la vida me hubiera expuesto ante tantas cámaras porque soy una mujer muy frontal, digo lo que pienso y a veces me tengo que contener” Brenda Bezares

La nominación fue el punto que intensificó sus emociones, pues, de acuerdo con lo que compartió, la experiencia dentro de la villa le resulta más pesada de lo que esperaba, sobre todo en lo relacionado con la convivencia y las dinámicas sociales que se generan entre los participantes.

¿Qué es lo que más incomoda a Brenda Bezares dentro del reality ¿Apostarías por mí?’?

Más allá de las pruebas físicas y la competencia, Brenda Bezares señaló que uno de los aspectos que más le afecta de ¿Apostarías por Mí? es el ambiente que se genera entre algunos habitantes, particularmente cuando percibe que existen comentarios a espaldas de los demás.

Durante su conversación, la modelo fue clara al señalar que este tipo de actitudes no van con su forma de ser ni con lo que está dispuesta a tolerar dentro del encierro.

“Le digo a amor ya no quiero jugar, no me gusta ver a la gente así, ¿sabes?, no me gusta que la gente esté hablando a las espaldas, no, eso no me gusta” Brenda Bezares

Estas situaciones, según explicó, le generan una carga emocional constante, ya que asegura ser una persona muy perceptiva y sensible a los cambios de energía dentro del grupo. Este sentimiento se intensificó al tratarse de la primera nominación que enfrenta de manera directa dentro del reality.

“Le digo (Mario) ya me quiero ir porque, imagínate, es la primera nominación y se siente… yo percibo mucho” Brenda Bezares

¡No se quedaron callados! Mario y Brenda Bezares responden a rumores de engaño. / Foto: Redes sociales

¿Dónde ver ¿Apostarías por mí? y en qué plataformas está disponible

¿Apostarías por mí? puede verse tanto en televisión como en plataformas digitales, lo que permite a la audiencia seguir el reality en distintos horarios y formatos. En México, el programa se transmite los domingos, por Las estrellas en horario estelar, mientras que en Estados Unidos llega a la pantalla a través de Univision y UNIMÁS, como parte de la programación de entretenimiento de TelevisaUnivision.

Además de la transmisión televisiva, ViX se ha convertido en la plataforma principal para seguir el desarrollo completo del reality. A través de este servicio de streaming, los espectadores pueden acceder a la convivencia dentro de la villa las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite observar en tiempo real las dinámicas, conflictos y momentos clave entre las parejas participantes.

En ViX, el reality cuenta con un canal especial de transmisión continua, así como con las galas y programas principales que se emiten en vivo para los suscriptores de ViX Premium. Quienes utilizan la versión gratuita de la plataforma pueden acceder a las repeticiones de los episodios después de su transmisión original, aunque con pausas publicitarias.

