Hijo de Brenda Bezares en su defensa por salir sin maquillaje en ¿Apostarías por mí?: “La más hermosa”

Lo que debía ser una escena cotidiana dentro de ¿Apostarías por mí? terminó convertido en un nuevo escándalo para Brenda Bezares. Sin maquillaje, sin poses y sin el glamour al que suele estar asociada, la conductora apareció frente a las cámaras y desató una avalancha de críticas que rápidamente explotaron en redes sociales.

Lejos de quedarse callada, Brenda decidió responder y enfrentar a sus detractores, pero su reacción no calmó la polémica: al contrario, avivó el enojo de los internautas, quienes la atacaron con aún más dureza.

¿Por qué Brenda Bezares fue tan criticada por salir sin maquillaje en ¿Apostarías por mí??

La participación de Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí? tomó un giro inesperado cuando apareció frente a las cámaras sin el maquillaje al que el público está acostumbrado a verla. Lejos de pasar desapercibido, su look natural provocó una avalancha de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios aseguraron que “no parecía ella”.



“Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares”

“Ni parece Brenda”

“Ya nos la cambiaron por otra”

“Es preocupante lo que hace el maquillaje, porque se ve súper distinta cuando se maquilla y al natural se ve irreconocible”

Para muchos internautas, el contraste entre su imagen habitual y su rostro al natural fue suficiente para desatar críticas que rozaron lo personal. Otros, en cambio, defendieron su decisión de mostrarse real y sin filtros en un medio donde la imagen suele estar cuidadosamente construida.

En medio de la controversia, el que se pronunció fue Alan Bezares, hijo de Brenda, con un mensaje directo y emotivo que fue muy compartido en clips y posteos:

“Ojalá todos la puedan ver con mis ojos… para mí es, y siempre será, la más hermosa de todas”. Alan Bezares

Alan Bezares defiende a su madre del hate

¿Qué dijo Brenda Bezares tras los señalamientos por su rostro al natural?

Ante la magnitud de las críticas, Brenda Bezares no se quedó callada. Quienes manejan sus redes sociales publicaron una imagen de la conductora acompañada de un mensaje directo que fue interpretado como una respuesta frontal a sus detractores.

“Hablar de una mujer por salir sin maquillaje dice más de quien critica que de quien se muestra real”. Brenda Bezares

El post de Brenda Bezares buscó frenar las criticas, no obstante, la misma imagen generó otra oleada de reacciones y críticas de todo tipo, desde quienes celebraron su postura hasta quienes cuestionaron la elección de la foto que acompañó el mensaje.



“Pues si mana, pero no abuses”

“Y la foto que sube super hiper mega maquillada jajajajajaja”

“Te pasaste!!!”

“Nooo Brenda, no aplicó para esta ocasión”

“Y si le quitas el fotoshop a tu foto igual y te creemos”

“Échale 2 pesos más al filtro”

“Nada que ver la foto que elegiste para este mensaje”

Hasta ahora no han cambiado el post y tampoco se han vuelto a pronunciar al respecto.