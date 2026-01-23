¡Destrozan a Brenda Bezares por su cara al natural en reality! Ni ella soporta cómo se ve sin maquillaje

Lo que parecía un momento íntimo terminó siendo un golpazo a su imagen. Brenda Bezares dejó que las cámaras de ¿Apostarías por mí? la captaran despeinada y sin maquillaje, pero ni ella misma quedó conforme con lo que vio. Entre risas nerviosas le confesó a Mario que le preocupa cómo luce ¡que no vea las redes!

¿Por qué Brenda Bezares fue criticada por salir sin maquillaje en ¿Apostarías por mí??

La esposa de Mario Bezares se volvió tendencia entre los espectadores que siguen el programa en ViX. La exposición constante del formato, con transmisión 24/7, ha hecho que el público observe detalles que en otros proyectos pasarían desapercibidos.

Durante una conversación con Mario Bezares, Brenda expresó su inquietud por cómo se ve en pantalla sin producción de imagen. Con tono relajado pero dejando ver cierta inseguridad, comentó:

“Yo creo que... pues es que estoy saliendo despeinada, desmaquillada... la gente me está viendo así”. Brenda Bezares

Mario, con experiencia en realities como La casa de los famosos México, intentó tranquilizarla:

—“Te están viendo cómo eres...”

—“Pues eso es lo peor”, respondió ella entre risas nerviosas.

—“No, no, están diciendo: mira qué guapa es Brenda, qué bonita”

A lo que ella remató con humor ácido:

“Yo creo que están diciendo: mira los ojitos de chinche pedorra que tiene”. Brenda Bezares

La frase, que parecía broma privada, terminó reflejando justo lo que empezó a circular en redes: comentarios sobre su rostro al natural.

Brenda Bezares sin maquillaje, rostro al natural y cambio de imagen fueron tendencia entre quienes siguen el reality. Algunos internautas señalaron que “no parecía ella”, evidenciando el contraste entre su imagen pública producida y su versión cotidiana dentro del programa.

“Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares”

“Ni parece Brenda”

“Ya nos la cambiaron por otra”

“Es preocupante lo que hace el maquillaje, porque se ve súper distinta cuando se maquilla y al natural se ve irreconocible”

¿Cómo respondió Brenda Bezares a las críticas por su apariencia en ¿Apostarías por mí??

Ante la ola de opiniones, desde las cuentas oficiales de Brenda Bezares se publicó una imagen acompañada de un mensaje que muchos interpretaron como respuesta directa:

“Hablar de una mujer por salir sin maquillaje dice más de quien critica que de quien se muestra real”. Brenda Bezare

La intención parecía clara: frenar las críticas y poner el foco en la naturalidad. Sin embargo, la elección de la foto abrió otro frente, ya que varios usuarios consideraron que la imagen sí estaba muy producida.



“Pues si mana, pero no abuses”

“Y la foto que sube super hiper mega maquillada jajajajajaja”

“Te pasaste!!!”

“Nooo Brenda, no aplicó para esta ocasión”

“Y si le quitas el fotoshop a tu foto igual y te creemos”

“Échale 2 pesos más al filtro”

“Nada que ver la foto que elegiste para este mensaje”

Hasta el momento, la publicación sigue activa y no ha habido un nuevo pronunciamiento.