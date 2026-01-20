Brenda Bezares confiesa qué hizo con el dinero de Mario Bezares después de La casa de los famosos México

Mario Bezares se coronó como el ganador absoluto de “La casa de los famosos México 2024". Con este triunfo no solo logró conquistar al público, sino que también se hizo acreedor al premio de 4 millones de pesos. Durante la gran final, y en pleno programa en vivo, el conductor protagonizó un emotivo momento al recibir el cheque y entregárselo de inmediato a su esposa.

El conmovedor gesto fue muy romántico para muchos seguidores, pero también generó polémica y críticas sobre todo para Brenda Bezares, debido a que algunos la acusaban de querer brillar y colgarse de la fama de su esposo Mario Bezares.

Lo cierto es que a más de un año de este momento, muchos se preguntan qué fue de este dinero y qué hizo Brenda Bezares con el premio. En el reality '¿Apostarías por mí?’ contó detalles.

¿Qué dijo Brenda Bezares sobre las críticas que recibió porque Mario Bezares le entregó los 4 millones?

Durante una plática en el reality '¿Apostarías por mí?’,Brenda Bezares habló del impacto mediático que enfrentó y de la llamada “funa” que se desató en su contra tras el triunfo de su esposo. La regiomontana reconoció que fue señalada por supuestamente aprovecharse del dinero y de la fama de Mario.

“Cuando me dio los 4 millones de pesos me vino toda la funa… que si le voy a quitar su dinero, que si me aprovecho, que si quiero subirme a su fama. Yo no pelo”, expresó la esposa de Mario Bezares.

La cantante también fue blanco de múltiples críticas, ya que en varias entrevistas solía tomar la palabra e interrumpir a “Mayito”. Esta actitud provocó que algunos la compararan con Florinda Meza, quien en diversas ocasiones llegó a acaparar el protagonismo durante la entrevistas de ‘Chespirito’.

¿Qué hizo Brenda Bezares con los 4 millones de Mario Bezares?

Luego de que Mario Bezares ganara “La casa de los famosos México 2024" y le entregara el premio de 4 millones de pesos a su esposa en plena transmisión en vivo, surgieron dudas sobre qué haría Brenda Bezares con esa cantidad. Muchos pensaron que el dinero podría destinarse a lujos, autos o propiedades; sin embargo, la cantante aclaró que no fue así.

Brenda Bezares confesó que decidió invertir el dinero, aunque prefirió no dar detalles sobre el destino específico de esa inversión. Lejos de gastarlo de inmediato o guardarlo sin movimiento, la esposa de Mario Bezares apostó por una decisión inteligente: hacer que el premio genere más ingresos a futuro y contribuya a la estabilidad económica de su familia.

¿Cuál es la historia de amor entre Mario Bezares y Brenda Bezares?

Mario Bezares y Brenda Bezares se conocieron en la década de los 80. En aquel entonces, ella se desempeñaba como modelo y cantante, mientras que él empezaba su carrera como conductor y comediante.

Se enamoraron rápidamente y se casaron poco después de conocerse. Tienen dos hijos; Alan y Diego Bezares.

Cuando Mario fue arrestado en 1999 y fue acusado injustamente dehaber planeado el asesinato de Paco Stanley, Brenda lo apoyó en todo momento y defendió su inocencia.

Si bien Mario fue liberado un año y medio después, esta dificultad los fortaleció aún más como matrimonio. A lo largo de los años, han pasado todo tipo de problemas, pero siempre se han mantenido juntos junto a sus hijos.

Por eso cuando Mario Bezares ganó ‘La casa de los famosos México 2024’, le regaló el premio de 4 millones de pesos a su esposa. Resaltó que no solo era porque pronto cumplirían otro año de casados, sino también por todo el apoyo que le ha brindado.

