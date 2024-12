Brenda Bezares toma drástica decisión tras críticas por “robarle foco” a Mayito

Brenda Bezares ha sido blanco de fuertes críticas en redes sociales debido a que, usuarios consideran que le ha “robado cuadro” a su esposo, Mario Bezares, desde que salió de ‘La casa de los famosos México’, en su segunda edición.

Aunque la cantante ganó popularidad por el gran trabajo que hizo Mayito durante su estancia en ‘La casa’, luego de que ganó el reality, internautas la tacharon de solo querer figurar a ella en las entrevistas con la prensa.

Eso no es todo, en redes han dicho que, Brenda solo quería mostrar el trend viral de su canción ‘Demasiado fuerte’, lo que le habría quitado protagonismo a su esposo.

Brenda Bezares es criticada por robarle foco a Mario Bezares / IG: @bbezares

Te puede interesar: Brenda Bezares habría protagonizado incómodo momento ¿La corrieron por bailar en plena alfombra roja?

¿Qué dijo Brenda Bezares sobre las críticas por “robarle foco” a Mario?

Aunque Mayito dejó claro que nunca dejaría de salir con su esposa, quien lo apoyó en los momentos más complicados de su vida y carrera profesional, en esta ocasión, Brenda dio a la cara a sus detractores y tomó una drástica decisión.

A raíz de las críticas, Brenda se dejó ver muy poco junto al padre de sus hijos. Esto causó sorpresa a la prensa, dado que antes no se despegaban ni un segundo.

No te pierdas: Brenda Bezares responde a Adrián Marcelo tras sus fuertes comentarios: ¿indirecta?

Incluso, la actriz protagonizó un zafarrancho con los reporteros y respondió a las comparaciones que le hicieron con Florinda Meza. Dejó claro que es un honor que la llamen “la nueva Florinda Meza”.

No obstante, parece ser que Brenda ya se cansó de los malos comentarios y puntualizó que ya no saldrá más en entrevistas con Mario Bezares.

En un encuentro con la prensa en la alfombra roja de la obra ‘La señora presidenta’, Brenda explicó que ellos están tranquilos y no necesita estar a su lado todo el tiempo. Mencionó que ella lo tiene todos los días en su casa y lo puede disfrutar lejos del ojo público.

Mario Bezares / Facebook: Mario Bezares

“El público quiere ver solo, ok, perfecto, yo lo tengo 24 horas en mi casa. ¿Cuál es el problema? Hay muchas leyendas urbanas. Se dice algo, se dice lo otro, que si yo pedí, que si yo no sé, que son puras mentiras y al final, la verdad tarde o temprano aparece”. Brenda Bezares

Brenda Bezares asegura que ella misma disminuyó los malos comentarios

Por otro lado, Brenda puntualizó que los malos comentarios han disminuido debido a que ella nunca respondió a las críticas.

Aseguró que, de haber sido diferente, las cosas hubieran salido peor. Sin embargo, reiteró que le están dando al público lo que quiere. ¡Verlo a él solo!

“Ya bajó el hate porque yo me mantuve al margen. No me he puesto a contestar. Imagínense si me pongo a contestar cada una de las cosas que dicen de nosotros, pues nunca voy a acabar. Mira, lo que pasa es que al público le estamos dando el gusto, lo que quiere el público quiere verlo a él solo”, agregó,

Al momento, Mario Bezares no se ha pronunciado con respecto a la contundente decisión de Brenda sobre ya no ser parte de sus entrevistas.

Así lo dijo Brenda Bezares: