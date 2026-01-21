Esteban Macías estalla en contra las críticas por su cambio de imagen: “Es a mi gusto y al que le parezca…"

El nombre de Esteban Macías volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales, aunque esta vez no fue por sus análisis cinematográficos ni por su trayectoria en televisión, sino por la conversación que detonó su cambio de imagen. Desde finales de 2025, el conductor ha sido objeto de comentarios tras compartir fotografías con un estilo distinto al que durante años lo caracterizó en la pantalla chica.

Te puede interesar: Esteban Macías regresó a TV Azteca por esta razón

Esteban Macías / Redes sociales

¿Por qué Esteban Macías respondió a las críticas por su nueva apariencia?

La discusión se intensificó cuando una imagen reciente del conductor comenzó a circular ampliamente en redes sociales. Los comentarios no tardaron en multiplicarse y, lejos de mantenerse al margen, Esteban Macías optó por contestar de forma frontal a quienes cuestionaron su imagen.

En declaraciones dadas en un encuentro con la prensa, el crítico de cine fue enfático al referirse a los señalamientos sobre su físico.

“Es a mi gusto y al que le parezca… y se lo digo con todas sus letras para que lo pongan y lo publiquen así: me vale madres lo que piense la gente” Esteban Macías

Macías puntualizó que su forma de vestir y presentarse no está orientada a cumplir expectativas ajenas ni a satisfacer exigencias externas.

“Yo voy a hacer lo que yo quiera. Al único que le doy gusto es a mí. Ni a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a mi mamá, ni a mi pareja” Esteban Macías

Te puede interesar: Aurora Valle explota contra Esteban Macías por ‘soplón’ con Pati Chapoy

¿Qué dijo Esteban Macías sobre su etapa en televisión y los códigos de vestimenta?

Durante la conversación, el conductor, Esteban Macías, también habló sobre su paso por la televisión abierta y las normas de imagen que regían en ese entorno. Reconoció que, durante su etapa en TV Azteca, existían lineamientos claros en cuanto a vestimenta, como el uso de traje y corbata, debido a la naturaleza formal de los proyectos en los que participaba.

No obstante, explicó que su apariencia actual no está relacionada con una ruptura profesional ni con un mensaje dirigido a la industria televisiva. “La realidad es que no es tanto por la televisión, es como yo me siento a gusto”, señaló al explicar el origen de su transformación.

Incluso, compartió de manera relajada cómo sería su vestimenta ideal en el día a día. “Yo por mí me pongo unas bermudas, una playera y una gorra y así podría estar todos los días”, comentó, reforzando la idea de que su estilo responde a comodidad y preferencia personal.

Te puede interesar: Niurka estalla contra conductor del ‘Chismorreo’ durante acalorada discusión: ”Cállate”

Esteban Macías / Redes sociales

¿Cuál es la postura de Esteban Macías sobre opinar del cuerpo y la identidad?

Más allá de su caso particular, Esteban Macías llevó el tema a una reflexión más amplia sobre la costumbre de opinar sobre la apariencia de los demás. El conductor sostuvo que la imagen, las preferencias y las creencias forman parte del ámbito personal y no deberían ser objeto de cuestionamientos públicos.

“A la gente le debe de valer madres cómo se vean las personas. El físico, las preferencias, las creencias, las identidades, es algo que no está para que la gente lo pueda cuestionar” Esteban Macías

Macías también habló sobre el concepto de la opinión en redes sociales. Reconoció que cualquier persona puede emitirla, pero puso en duda su relevancia.

“Hay mucha gente que cree que tiene el derecho a opinar… lo que no existe es el valor de la opinión y eso es lo que a mí me parece muy cuestionable” Esteban Macías

Te puede interesar: Kike Mayagoitia se queda sin chamba tras La granja VIP: Le dijeron que sí y luego que siempre no ¡por bocón!