Esteban Macías desata burlas tras presumir su nueva imagen “que bien se ve, señora”

Desde hace meses, Esteban Macías, reconocido conductor de programas de farándula y periodismo de espectáculos, ha estado en el ojo del huracán por algo que poco tiene que ver con su trayectoria profesional y mucho con su apariencia física. Su imagen renovada, más juvenil y arriesgada, ha provocado una avalancha de comentarios en redes sociales que van desde el apoyo total hasta la burla abierta.

Esteban Macías / Redes sociales

¿Por qué el cambio de imagen de Esteban Macías generó tanta polémica en redes sociales?

El punto más reciente de la controversia ocurrió cuando Esteban Macías compartió en Instagram que se realizaría dos perforaciones en las orejas, un gesto que para muchos usuarios fue suficiente para cuestionar su identidad y su estilo de vida.

En el video, el propio conductor explicó el procedimiento con total naturalidad: “Vamos a reforzar este hoyito. Y a ponernos de este lado, para colocarnos una ruedita”, dijo Macías mientras documentaba el momento.

Aunque la publicación apenas superó los 200 likes, los comentarios no tardaron en aparecer y, lamentablemente, muchos de ellos fueron despectivos. Parte del público aseguró no reconocerse en esta nueva versión del conductor que durante años fue una figura clásica de la televisión mexicana.

Este cambio de imagen de Esteban Macías se sumó a los elementos que ya venían generando conversación: uñas pintadas, maquillaje sutil y un look más libre, alejándose por completo de los estereotipos tradicionales del conductor de espectáculos.

“Qué bien se ve, señora, la felicito”

“Ya listo nomás para ponerse un vestido”

“Crisis de los 50”

“Es más evidente que es amiga”

“Si un hombre se pinta las uñas de rojo es una amiga más”

¿Quién es Esteban Macías y por qué su imagen sigue generando conversación?

Más allá de la polémica, Esteban Macías cuenta con una sólida trayectoria en los medios. Es periodista, crítico de cine y comunicador mexicano, con casi 30 años de experiencia en televisión.

Durante décadas trabajó en TV Azteca, donde se convirtió en una de las voces más reconocidas en la cobertura de los Premios Oscar desde los años noventa. Su análisis cinematográfico y estilo directo lo posicionaron como una figura respetada en el medio.

Actualmente colabora en Multimedios Televisión, participando en programas como “Chismorreo”, “La Bola del 6” y “Telediario”. Además, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y ha impartido talleres de periodismo y crítica de cine en el Centro de Capacitación MVS.

También ha producido y conducido espacios especializados en cine, cultura y entretenimiento, consolidando una carrera que va mucho más allá de su apariencia física.