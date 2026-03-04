María León impacta con radical cambio de look y revela el significado detrás de su nueva imagen | FOTOS

La cantante y actriz María León volvió a colocarse en tendencia tras presentar un cambio de imagen que llamó la atención en redes sociales. La intérprete compartió fotografías en su cuenta oficial de Instagram donde dejó atrás su larga cabellera para apostar por un estilo completamente distinto, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo material discográfico.

Te puede interesar: María León exhibe al “cucaracho” que le rompió el corazón: “Espero nadie se lo tope”

Murió amigo de María León; ella lo despide con desgarrador mensaje / IG: @sargentoleon

¿Cómo es el nuevo look de María León?

El cambio de imagen de María León marcó una diferencia evidente respecto a su estilo anterior. La cantante dejó atrás su cabellera larga con destellos rubios y optó por un corte bob a la altura de la mandíbula, con líneas rectas que enmarcan el rostro.

El elemento que más destacó fue el flequillo corto, que aporta una apariencia más definida. El nuevo tono de cabello, más oscuro que el que había utilizado en etapas previas, resalta sus rasgos y acompaña una estética que también se refleja en su vestuario actual.

En las imágenes compartidas en Instagram, la intérprete aparece con prendas de inspiración gótica, una línea visual que, según explicó, está directamente relacionada con la narrativa de su nuevo proyecto musical. María León señaló que suele marcar los nuevos inicios en su vida con cortes de cabello, por lo que esta transformación forma parte de esa dinámica personal.

Te puede interesar: María León revela cómo la corrieron de Playa Limbo, ¿por envidia?: “Escogieron a alguien más”

¿De qué trata el nuevo disco “Culpable” de María León?

El cambio de imagen de María León coincide con el lanzamiento de su nuevo disco titulado “Culpable”, proyecto que, según detalló, está inspirado en experiencias personales relacionadas con sus relaciones amorosas.

María León, de 40 años, explicó que el material aborda distintos momentos de su vida sentimental. Señaló que algunas relaciones la fortalecieron, otras la llevaron a valorarse más y también hubo etapas en las que sintió que no pudo ser completamente ella misma.

En sus declaraciones para Sale el sol, mencionó que el álbum incluye reflexiones sobre romances en los que permitió situaciones que con el tiempo la llevaron a replantearse su postura personal. Asimismo, compartió que ciertas rupturas le ayudaron a reconocer su propio valor.

“Hubo muchas épocas en mi vida que no hice lo que quería hacer y no dije lo que quería decir. Cuando eres justo contigo y pones límites a veces te conviertes en el villano de alguien más... Tiene que ver con romances en los que me he sentido que no he podido ser yo o que permití muchas cosas, en algún romance narcisista, a veces una ruptura también te hace conocer tu valor. Creo que todos hemos tenido nuestra era de villanos” María León

La cantante indicó que el concepto de “villano” también forma parte de esta narrativa musical, al considerar que en ocasiones establecer límites puede generar esa percepción en terceros. Esa idea conceptual es la que acompaña tanto la propuesta sonora como la estética visual del proyecto.

Te puede interesar: ¿Pelea entre María León y Mar Contreras? La verdad detrás de su supuesta rivalidad en Mentiras, el musical

¿Quién es la pareja actual de María León?

En el mismo espacio televisivo, María León confirmó que actualmente no mantiene una relación sentimental. La cantante reveló que terminó su noviazgo con el bailarín Alle Genkin.

De acuerdo con lo que explicó, la relación comenzó en junio de 2023 y fue una etapa significativa en su vida. Señaló que, aunque la ruptura resultó dolorosa, también representó un proceso de aprendizaje personal.

La artista dejó claro que ya no se encuentran juntos, pero reconoció que la experiencia le permitió reforzar su autoestima y crecimiento individual. No ofreció mayores detalles sobre las razones específicas de la separación.

La noticia generó interés entre sus seguidores, quienes habían seguido de cerca su relación con el bailarín a través de publicaciones en redes sociales y apariciones públicas.

Por ahora, la cantante continúa promocionando su nuevo material discográfico mientras consolida esta etapa que, según explicó, representa una evolución respecto a versiones pasadas de sí misma.

Te puede interesar: “Entre amigos”: Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares llenan de éxitos en su concierto en la CDMX