María León revela cómo la corrieron de Playa Limbo, ¿por envidia?: “Escogieron a alguien más”

Aunque hoy María León es una de las artistas mexicanas más reconocidas, sus inicios en la industria musical estuvieron ligados a la agrupación Playa Limbo, de la que durante años se creyó que se había separado por decisión propia para iniciar su carrera como solista.

Sin embargo, la cantante aclaró recientemente que su salida del grupo en 2016 no fue una elección personal, sino una determinación tomada por los demás integrantes, quienes decidieron dejarla fuera del proyecto. ¿Por qué razón la sacaron?

Checa: María León vive un amor a distancia con su novio: “Me siento más cerca de él al estar lejos”

María León contó su historia de amor con su novio en Juego de voces. / Instagram: @sargentoleon

¿Por qué Playa Limbo sacó a María León del grupo?

María León confesó en entrevista con Melo Montoya, que se sentía cómoda y feliz con Playa Limbo. Sin embargo, sus intereses de desarrollar a la par otros proyectos empezó a chocar con los intereses del grupo tapatío en el cual estuvo durante 13 años de su vida.

“(La banda) me puso en un lugar súper complicado a la hora de tomar decisiones porque yo creo que el machismo lo fuimos aprendiendo conforme fuimos creciendo todos como sociedad, no solamente nosotros como banda”, dijo

De acuerdo con su relato, a sus compañeros Jorge Corrales, Ángel Badillo y Servando Yáñez les costó asimilar que ella quisiera expandir su carrera y desarrollarse en otros proyectos profesionales más allá del grupo.

María León dijo que, en ningún momento, tuvo la intención de abandonar la agrupación ni contaba con un plan alterno fuera de ella.

“Yo no pensaba nunca en irme de ahí, no era mi plan, no tenía nada pensado para después, pero llegó un momento en el que empezó a estorbar tanto todo lo que yo tenía ganas de hacer, y pues sí, hubo que tomar una decisión y no fue una decisión que tomé yo”, contó.

María León aseguró que mantuvo su compromiso con Playa Limbo y que su deseo era continuar dentro del proyecto. Sin embargo, reconoció que su crecimiento profesional comenzó a verse limitado por las circunstancias internas del grupo y que realmente quería probar otras facetas.

Mira: María León sufre incómodo momento en Hermosillo: ¡hombre irrumpe su show y le arrebata el micrófono!

María León repondió a la polémica tras equivocarse al entonar el himno nacional. / Instagram: @danielcarranza_

María León revela que Playa Limbo la reemplazó por Jass Reyes

María León incluso les planteó la posibilidad de participar como protagonista y autora en una serie televisiva, dejando abierta la opción de que la banda continuara sin ella si así lo consideraban, o esperarla a que terminara el proyecto que duraba seis meses.

“Yo les dije ‘quedé en una serie bien padre donde voy a hacer la música, voy a ser la protagonista’… porque hubo muchos proyectos que dejé ir por la banda, por mi banda, mi familia, mi casa. Y les dije ‘oigan, es la primera vez que no les voy a pedir permiso y voy a hacer este proyecto y hay de dos sopas: o me esperan o pueden buscar a alguien más porque tampoco los voy a limitar de no chambear en lo que yo hago seis meses de filmación…’ y escogieron a alguien más”, comentó.

La decisión fue definitiva. María León salió oficialmente de Playa Limbo en agosto de 2016, y meses después, en enero de 2017, la agrupación presentó un nuevo sencillo con Jass Reyes como su nueva vocalista, confirmando así el cambio de etapa para la banda.

Checa: María León habla del lavacoches que le arrebató el micrófono en concierto: “Me fijé en las manos”

María León León revela cómo encontró su camino como solista

Lejos de tener un plan claro sobre lo que vendría después, María León confesó que su carrera como solista no era algo que hubiera visualizado en ese momento, pero con el tiempo encontró un camino más libre como artista versátil.

“Yo no tenía plan de ser solista, no me lo imaginé. Yo me tardé todavía dos años viendo qué iba a hacer, musicalmente qué quería decir. Hice la serie, pero yo creo que fue una decisión importante porque ellos creo que se sintieron mejor con alguien que no tenía otras inquietudes más que la música, hacer una banda.

Para mí también me abrió muchas puertas en otros sentidos, en la parte musical, en la parte actoral, en la parte creativa me retó a decir qué quieres hacer como mujer y también me hizo levantar la voz a lo que yo creía que era justo”, concluyó

Mira: María León anuncia su ruptura con Allen Genkin, coreográfo de Mira quién baila: “Estoy en un duelo”