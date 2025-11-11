María León anuncia su ruptura con Allen Genkin, coreográfo de Mira quién baila: “Estoy en un duelo”

Tras dos años de relación a distancia, María León reveló que terminó su romance con el bailarín coreógrafo Allen Genkin, a quien conoció durante su participación en Mira quién baila en 2022. La intérprete que presumió el talento de su novio en “Juego de voces” aseguró que está en un duelo por la relación.

¿Por qué María León y su novio Allen Genkin terminaron?

En entrevista con medios, María León explicó que la ruptura no se debió a falta de amor, sino a los compromisos laborales y la distancia que separaba a ambos, él actualmente vive en Estados Unidos, ella en México y ambos tienen mucho trabajo.

“Está complicado. Ahorita estoy enfocada en mi trabajo; digamos que hay una pausa. Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida”, expresó la intérprete.

María León reconoció que la separación no fue una decisión sencilla, pero aseguró que ambos están concentrados en su crecimiento personal.

“Son cosas que tampoco decides, simplemente te sobrepasan. Agradezco tener mucho trabajo, porque me ayuda. Estoy en terapia, mejorando mucho como persona; él también está mejorando mucho como persona.”

Pese a la ruptura, la artista destacó que mantiene una relación cordial y de respeto con su expareja.“No hay nada malo con la relación: somos amigos, estamos al pendiente, nos escribimos. Hemos encontrado esta pausa en un momento de mucha generosidad. Es la relación más hermosa que he tenido en mi vida.”

¿María León quiere volver con su exnovio, Allen Genkin?

María León confesó que no cierra la puerta a una reconciliación con su expareja, el coreógrafo Allen Genkin, y mantiene la esperanza de que el destino los reúna más adelante.

“Tengo la esperanza de que, cuando pase toda esta situación de incompatibilidad de tiempos y espacios, podamos reencontrarnos en nuestra mejor versión”, expresó la cantante.

Finalmente, María León aseguró que atraviesa un momento de plenitud y aprendizaje. Aunque vive su duelo por la ruptura, lo hace desde la paz, sin rencores ni conflictos con su expareja.

“Yo adoro y amo con todo mi corazón a mi expareja, estoy en un duelo por las cosas bonitas, pero al final también vivo un momento de plenitud; estar sola me hace bien”, concluyó.

María León contó su historia de amor con su novio en Juego de voces. / Instagram: @sargentoleon

¿Quién es Allen Genkin, el exnovio de María León, y cuánto tiempo duró su relación?

Allen Genkin es bailarin, coreógrafo profesional y fundador de Sweat Dancefit, lugar donde da clases de baile y comparte contenido de su talento en movimiento corporal.

Se conoce que comenzó su carrera en el baile latino de salón a los 12 años y rápidamente se convirtió en finalista nacional juvenil de danza en Estados Unidos en 2007 y 2008. Entre sus numerosos logros, también se destaca como campeón juvenil de danza regional en California.

Ha participado en competencias internacionales como el ‘Blackpool dance festival’ y el ‘UK open’. Ha sido finalista en varios concursos de EU. También encontró lugar en la industria del entretenimiento, en programas como: ‘Dancing with the stars’ y ‘Mira quién baila’, donde conoció a María León, con quien duró dos años de relación.

También fundó su propia academia de baile fitness, ‘Sweet dancefit’. También es cofundador de Fred Astaire dance studio.

