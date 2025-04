María León presumió a su novio en ‘Juego de voces’ y le dedicó emotivas palabras ¿Cómo reaccionó Yahir?

El escenario de ‘Juego de voces’ 2025 fue testigo de una presentación que mezcló pasión, arte y una emotiva declaración de amor. María León no solo brilló con su interpretación del tema ‘Fallin’, sino que también sorprendió al público al presentar por primera vez a su pareja en televisión, el coreógrafo y bailarín Allen Genkin, conocido por su trabajo en ‘Dancing with the stars’.

Durante uno de los retos del programa, se le pidió a la exvocalista de Playa Limbo compartir su historia de amor, y lo hizo con una coreografía sensual y poderosa junto a Allen, con quien dejó claro que la conexión entre ellos va mucho más allá del escenario.

María León contó su historia de amor con su novio en Juego de voces. / Instagram: @sargentoleon

María León le declara su amor a su novio, Allen, en Juego de voces 2025

Pero el momento más conmovedor llegó cuando María, visiblemente emocionada, se dirigió a su pareja con palabras que tocaron el corazón de los presentes:

“Yo a este hombre lo amo como a nadie nunca he amado en el mundo, pero lo más duro es que está lejos. Cuando no tienes al amor de tu vida cerca, cada oportunidad de estar juntos es increíble, es maravilloso. Yo lo agradezco muchísimo y, sobre todo, haciendo algo que fue lo que primero nos unió, que fue la danza.” María León

La distancia ha sido uno de los grandes retos de su relación, confesó, pero también destacó que fue precisamente la danza lo que los conectó desde el principio y lo que hoy mantiene viva su complicidad.

“Nos conocimos bailando y creo que la danza nos sigue retroalimentando ese amor que sentimos. Hace un mes y medio que no nos veíamos, preparamos esto en tres días con mucho amor y creo que la química nos salvó.”

La emoción también contagió a sus compañeros en el programa. Angélica Vale no pudo evitar bromear con ternura al ver la entrega de Allen, a pesar de no hablar español: “Amo que Allen no entiende nada porque es americano”.

María León, sin embargo, sabía que no hacían falta las palabras, a pesar de que su novio no habla español:

“No entiende muchas cosas (en español), pero yo sé que si tú me ves, tú entiendes que me has salvado la vida. Me has hecho conocer el amor verdadero, el amor en mí".

Y cerró su mensaje con una frase en inglés que derritió a su amado: “Te esperaste hasta que sané y te amo más que nada en el mundo.”

¿Yahir, celoso? Así reaccionó a la presentación de María León y su novio en Juego de Voces 2025

Durante mucho tiempo, los fans han especulado sobre una posible relación sentimental entre María León y Yahir, especialmente desde que compartieron escenario con el tema ‘Dame tu amor’.

La química entre ambos ha sido evidente y muy aplaudida en redes sociales, aunque tanto María como Yahir han aclarado que los une una amistad de años, en redes aún sus seguidores los siguen relacionando.

Actualmente, ambos tienen pareja, y lejos de sentirse incómodo o celoso, Yahir reaccionó con entusiasmo ante la emotiva presentación de su amiga.

Al terminar la actuación, Yahir soltó un espontáneo “Wow”, que evidenció su alegría al verla derrochar talento junto al hombre que ama.

