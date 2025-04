Yahir habla como nunca de su novia y María León ¿se puso celosa?: “María es fan de la relación de Yahir”

María León y Yahir han desatado fuertes rumores de sostener una relación de pareja. Esto, por su gran química en el escenario, así como las publicaciones que tienen en común en redes sociales.

Aunque María León y Yahir han dejado claro que no hay más que una amistad de años entre ellos, algunos usuarios volvieron viral un momento que habría dejado generado la incógnita de si ¿hay celos de parte de la cantante?

Yahir y María León desatan más rumores de amorío / IG: @yahirmusic / @sargentoleon

¿Qué dijo Yahir sobre Christina Lliteras, su actual novia?

Luego de que María León protagonizara un emotivo momento con su novio, Allen Genkin, en ‘Juegos de voces’ 2025, Yahir se mostró muy emotivo, aunque algunos habrían destacado que “se puso celoso”.

Ahora, en una entrevista con Maxine Woodside, Yahir habló como nunca de su relación de pareja con Christina Lliteras, mamá de su segundo hijo. ¡Aseguró que no es nada celosa!

“Yo vivo en pareja. Hace rato, sí… Yo no le importo a mi mujer. No le importo, de verdad. Mi mujer es la mujer menos celosa del universo. Una chulada... Es una maravilla, me apoya y ha estado conmigo en las buenas y en las malas. Lo valoro muchísimo y todo lo que hace con mi chamaco, con mi hijo. El tiempo que nos dedica, los detalles que tiene con nosotros y todo. Espectacular, maravillosa”, dijo Yahir.

Aunque la mayoría celebró la manera en que la que el exintegrante de ‘La academia’ habló de su pareja, la reacción de María León no pasó desapercibida.

¿Cómo reaccionó María León a las palabras de Yahir a su novia?

En el momento en el que Yahir fue cuestionado sobre su romance con Christina, María León no tardó en tomar agua e interrumpió a su compañero de foro en ‘Juego de voces’ 2025, para dar su perspectiva de su relación. Destacó la gran mujer que es la novia del intérprete de ‘Alucinado’.

“Tu mujer es una viejota muy espectacular. Es una supermamá, una superamiga, una supercompañera. Yo la quiero mucho, mis respetos”. María León

Ante estas declaraciones, usuarios señalaron que María León, supuestamente, se puso habría puesto por las palabras de Yahir. Incluso, tuvo una reacción muy “extraña”, pues habría escondido la expresión de su rostro en el momento en que tomó agua.

Estos fueron algunos comentarios de los internautas sobre la reacción de María León a los comentarios de Yahir sobre su novia:



“María es fan de la relación de Yahir”,

“Úchala, cuando se esperan así hay que tener cuidado, porque sí se ve que se atraen”,

“Su lenguaje corporal y expresión lo dice todo, más de ella”,

“La cara que hace cuando habla de la esposa de Yahir”,

“Andas con alguien (María se limpia la garganta, toma agua, parpadea, seguro andan”,

“Mejor no hubiera dicho nada. Solo se balconea”,

“Justo le toma al agua, su cara de enojo por dentro”,



Al momento, Yahir y María León no han reaccionado ante los comentarios sobre una relación de pareja entre ellos, por esta reciente acción. Cabe destacar que ambos han dejado claro, en diversas ocasiones, que solo sostienen una buena amistad desde años atrás.



Así lo dijo Yahir: