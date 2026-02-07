Un famoso conductor mexicano se viste con ropa de mujer y habla sin filtros sobre por qué la prefiere

Un reconocido conductor de televisión sorprendió al revelar que compra y usa ropa de mujer, una declaración que de inmediato generó polémica. El presentador habló del tema de manera abierta, pero, ¿de quién se trata? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué conductor mexicano usa ropa de mujer?

El conductor Esteban Macías dio a conocer que suele usar ropa de mujer. La declaración fue hecha a través de un video que publicó en sus redes sociales y llamó la atención porque lo confirmó tras ser criticado en diversas ocasiones por su apariencia.

Macías explicó su postura frente a esta preferencia y generó diversas reacciones entre los internautas, mientras algunos lo apoyaban, otras personas lo criticaban.

Esteban Macías compartió por qué le gusta vestir ropa de mujer y cómo integra estas prendas a su forma de vestir. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Esteban Macías usa ropa de mujer?

Esteban Macías habló sobre sus gustos al momento de elegir ropa y explicó por qué suele comprar prendas del departamento de mujer. El creador de contenido y presentador compartió su postura desde una experiencia personal, señalando que su elección responde a aspectos prácticos y de comodidad más que a cualquier otro motivo.

“Les tengo que decir que me gusta mucho la ropa de mujer, sobre todo porque tiene cortes más pequeños, tiene telas mucho más suaves y por eso les voy a presentar 10 looks de ropa que compré en el departamento de ‘mujer’, desde el cuello hasta los zapatos”, expresó en un video que compartió a través de sus redes sociales.

El testimonio de Esteban Macías generó conversación en redes sociales, donde mostró diversos looks desde pants hasta prendas más casuales y de diversos colores.

Esteban Macías responde contras las críticas por la ropa que usa. / Foto: Redes sociales

¿Qué es el género fluido que adoptó Esteban Macías?

La moda de género fluido, también conocida como genderfluid, se ha consolidado como una forma de expresión que cuestiona las divisiones tradicionales entre la ropa masculina y femenina. A través de prendas andróginas y versátiles, esta propuesta elimina las etiquetas de género y apuesta por la libertad al vestir, colocando en el centro a la persona y no a las normas establecidas.

Más que una tendencia pasajera, el movimiento se entiende como una evolución dentro de la industria de la moda, donde el diseño prioriza la funcionalidad, la comodidad y la identidad individual. Las siluetas amplias, los cortes rectos y la ausencia de códigos rígidos permiten que las prendas se adapten a distintos cuerpos y estilos sin necesidad de clasificaciones.

Entre los elementos más recurrentes de la moda de género fluido destacan los trajes, los abrigos estructurados, las prendas oversized y la ropa deportiva. Estas piezas se combinan de manera libre y se presentan como opciones que pueden ser usadas sin distinción, reflejando un cambio en la forma de entender el vestir contemporáneo.

