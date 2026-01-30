Exesposo de Mariana Garza confirma relación con un hombre y lo presume ¡Es un famoso cantante! FOTO

En medio del interés que suele rodear su vida personal, el exmarido de Mariana Garza, reconocida actriz de telenovelas y cantante confirmó públicamente que mantiene una relación sentimental con un hombre, ¿de quién se trata? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Quién es el actor que confirmó su relación con un hombre?

Se trata de nada más y nada menos que de Pablo Perroni, quién en 2019, confirmó públicamente su separación de Mariana Garza tras 12 años de matrimonio. Ambos explicaron que la decisión se tomó de manera conjunta y en un marco de respeto, con el objetivo de aclarar su situación personal ante el público y evitar especulaciones.

Durante una conferencia de prensa en aquel entonces, también se confirmó que Pablo Perroni es bisexual, tema que fue abordado con naturalidad dentro del contexto de su separación. Mariana Garza explicó el acuerdo al que llegaron como pareja al señalar: “Decidimos ya no ser pareja y si alguien tiene otra pareja pues adelante, no por el momento, pero nuestra decisión es no, no estar juntos”, dejando claro que el vínculo sentimental había llegado a su fin.

Por su parte, Perroni habló sobre el proceso personal y emocional que implicó la ruptura, al compartir: “Quien haya estado en una relación así, a la larga sabe que hay momentos difíciles y hay necesidad de pedir ayuda”. Con estas declaraciones, ambos expusieron su postura de forma directa, marcando un punto final a su relación y estableciendo las bases de una nueva etapa en sus vidas.

Pablo Perroni confirma relación con un hombre: esto se sabe sobre su novio. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmó Pablo Perroni su relación con un hombre?

Pablo Perroni confirmó su relación con Axel Santos a través de redes sociales, luego de compartir en sus historias de Instagram una publicación hecha por su pareja. A ese gesto se sumó un mensaje breve pero directo escrito por el propio actor, con el que hizo explícito el vínculo sentimental entre ambos.

En la imagen compartida se observa a Axel Santos tomándose una selfie frente a un espejo, con un teléfono de funda amarilla. En primer plano aparecen varias orquídeas de color rosado y, al fondo, un espacio interior con ropa colgada y una puerta abierta. Sobre la fotografía, Santos escribió: “Un día tan importante como hoy no sería igual sin tu amor y tu apoyo”, acompañando el texto con la etiqueta a la cuenta de Perroni.

La historia fue retomada por Pablo Perroni desde su perfil, y sobre la imagen añadió el mensaje “Te amo”. Con esta acción, el actor no solo replicó la publicación original, sino que también expresó públicamente su relación con Axel Santos a través de sus propias palabras, dejando constancia del momento en sus redes sociales.

¡El amor está en el aire! Pablo Perroni y Axel Santos. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Axel Santos, novio de Pablo Perroni?

Axel Santos es actor, conductor y cantante con una trayectoria desarrollada principalmente en teatro, televisión y proyectos musicales. Inició su carrera en los escenarios, donde formó parte de distintas puestas en escena que le permitieron consolidar su trabajo actoral y ampliar su presencia en el medio artístico.

En teatro ha participado en obras como Un acto de Dios, El juego que todos jugamos y Zaratustra, proyectos que marcaron su formación escénica. En televisión, ha sido parte de las series R, de Paramount, y El búnker, de HBO, sumando experiencias en producciones de distintas plataformas.

Axel Santos también ha trabajado como conductor en programas como El break PM y Aquí contigo. En el ámbito musical, participa como cantante en el espectáculo Mix on. De manera paralela a su carrera artística, se desempeña como entrenador físico. Actualmente, forma parte de las series Rosario Tijeras 4 y Juegos interrumpidos, además de integrar el elenco de la obra Afterglow.

