Exmarido de famosa actriz y cantante mexicana captado en la cama ¡con otro hombre! Circula FOTO

La vida personal de Pablo Perroni volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que circulara una fotografía en la que aparece recostado en la cama junto a otro hombre. La imagen comenzó a difundirse en redes sociales y fue acompañada por un mensaje que rápidamente generó reacciones entre usuarios que siguen de cerca la vida del actor.

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Pablo Perroni confirma relación con un hombre: esto se sabe sobre su novio. / Foto: Redes sociales

¿Quién es el hombre con el que fue captado Pablo Perroni en la cama?

La persona que aparece junto a Pablo Perroni en la imagen es el actor y cantante Axel Santos, con quien el productor mantiene un noviazgo que hizo público recientemente.

De acuerdo con información difundida en redes sociales y reportes de entretenimiento, Perroni confirmó el pasado 14 de febrero que se encuentra en una relación sentimental con Santos. Se trata de la primera vez en varios años que el actor decide presentar públicamente a una pareja.

Un amigo cercano a la pareja nos contó aquí en TVNotas que ambos se encuentran en una etapa estable de su relación. Según se ha dado a conocer, la historia entre ellos comenzó años atrás, cuando Axel Santos participaba en una obra montada en el teatro de Perroni.

En ese momento se conocieron y desarrollaron una amistad, aunque no iniciaron un romance debido a que Perroni estaba casado con Mariana Garza. Con el paso del tiempo, y tras el divorcio del actor, ambos volvieron a coincidir.

Durante el año pasado comenzaron a salir con mayor frecuencia y posteriormente formalizaron su relación. Según versiones cercanas a la pareja, fue Pablo Perroni quien decidió hacer una petición formal para iniciar el noviazgo.

Entre ambos existe una diferencia de edad de aproximadamente 18 años, aspecto que ha sido mencionado en diversas publicaciones sobre su relación. Sin embargo, personas cercanas han indicado que este factor no ha representado un obstáculo para la pareja.

La fotografía que circula en redes muestra a ambos descansando en la cama junto a un perro, acompañada de un mensaje sobre disfrutar el tiempo con la persona que se ama. La publicación fue replicada por usuarios y páginas de entretenimiento.

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¿Cómo reaccionaron Mariana Garza y la hija de Pablo Perroni ante su nueva relación?

Tras darse a conocer la relación entre Pablo Perroni y Axel Santos, también surgieron preguntas sobre la reacción de su exesposa, Mariana Garza, y de la hija que ambos tienen.

De acuerdo con información que te compartimos en TVNotas, la hija del actor ha mostrado apoyo hacia la relación de su padre. Según se ha señalado, la joven ha convivido con Axel Santos y mantiene una buena relación con él.

Quienes conocen a la familia indican que la joven ha sido criada en un ambiente de apertura y comprensión, lo que ha facilitado la convivencia con la nueva pareja de su padre.

En cuanto a Mariana Garza, trascendió que mantiene una relación cordial con Perroni desde su separación. Ambos continúan vinculados profesionalmente, ya que son socios en un espacio teatral.

Tras su divorcio, los actores decidieron mantener una comunicación respetuosa principalmente por su hija y por los proyectos laborales que comparten. De acuerdo con las versiones difundidas, Garza se mantiene reservada respecto a la vida personal de su exesposo, aunque le desea lo mejor.

Las mismas fuentes indican que la actriz no mantiene una convivencia frecuente con Axel Santos, pero respeta la relación actual de Perroni.

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Pablo Perroni y su novio / IG @PabloPerronI50 y @axel_santosC

¿Quién es Pablo Perroni y a qué se dedica actualmente?

Pablo Perroni es un actor y productor mexicano con trayectoria principalmente en teatro, aunque también ha participado en televisión. A lo largo de su carrera ha aparecido en producciones televisivas como La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de telenovelas como La mujer del vendaval, Yo no creo en los hombres, La candidata y Vencer la culpa.

Además de su trabajo como actor, Perroni se ha consolidado como productor teatral. Es propietario del Teatro Milán, uno de los espacios escénicos reconocidos en la Ciudad de México, donde se presentan diversas obras.

En el ámbito personal, el actor estuvo casado con Mariana Garza, con quien tuvo una hija. Tras varios años de matrimonio, la pareja anunció su separación en 2019. En ese mismo periodo, Perroni habló públicamente sobre su bisexualidad.

Desde entonces había mantenido su vida sentimental de forma más reservada, sin presentar públicamente a una pareja hasta este año, cuando confirmó su relación con Axel Santos.

Por su parte, Axel Santos también ha desarrollado una carrera en el ámbito artístico. Inició en teatro y ha participado en obras como Un acto de Dios, El juego que todos jugamos y Zaratustra. En televisión ha aparecido en series como Rosario Tijeras 4, R, El búnker y Juegos interrumpidos.

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