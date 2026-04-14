¿Jim Velásquez le puso el cuerno a Alina Lozano? “El colágeno engañó a la vieja”, dice la actriz | VIDEO

¿Jim Velásquez le fue infiel a Alina Lozano? La polémica relación marcada por la diferencia de edad entre ambos pudo haber terminado por una tercera persona, ¿qué dijo la actriz? Te contamos todos los detalles.

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Jim Velásquez y Alina Lozano en polémica: esto dicen sobre una supuesta infidelidad. / Redes sociales

¿Cómo confirmó Alina Lozano su ruptura con Jim Velásquez?

Los rumores de separación entre Jim Velásquez y Alina Lozano iniciaron como posible contenido para redes sociales cuando la pareja publicó un video con el mensaje “Ni amor, ni trabajo, esto se terminó”. En ese momento, la actriz colombiana dijo: “No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como pareja, realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo”.

Al principio los fans no creyeron la noticia porque todo parecía formar parte de una broma, pero todo cambió cunado Jim Velásquez llegó solo al programa La mesa caliente, donde asistirían juntos, y ahí comentó que todo era muy reciente, sin embargo, “pasaron ciertas cosas, entonces decidimos darle tiempo a la relación”.

No obstante, lo que sorprendió más a todos los fans es que fue Alina Lozano quién decidió poner distancia entre ambos, pues le pidió que se fuera de la casa y el influencer regresó a vivir nuevamente a casa de sus padres.

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Alina Lozano dio a conocer su ruptura con Jim Velásquez. / Redes sociales

¿Alina Lozano confirma que Jim Velásquez le fue infiel?

La actriz y escritora Alina Lozano publicó un video en el que inicia diciendo que Velásquez le fue infiel, sin embargo, fue un gancho para desmentir esta información y destacar que su relación no terminó por una tercera persona como se llegó a rumorar.

“Jim Velásquez me fue infiel, por eso se acabó la relación, eso es lo que quisieran escucharme decir muchos, pero no les voy a dar el gusto porque nosotros fuimos íntegros en nuestra relación, no es un tema de infidelidad”. Alina Lozano.

Además, reiteró que una infidelidad no es la única causa que termina una relación, sino que es un conjunto de “muchas cosas” que llegan a explotar cuando se acumulan.

“Para la información de muchos ignorantes que creen que solamente una infidelidad termina con una relación, no, hay muchas cosas en una relación como la de nosotros dos, hay muchas pequeñas cosas que pueden erosionar, mucha cotidianidad que se puede alterar, muchas cosas de comunicación y muchas cosas que nos corresponden a nosotros dos”, dijo Lozano.

Alina Lozano también explotó contra todas aquellas personas, a quiénes calificó como “ignorantes y babosas”, porque diariamente sacan información diciendo “Va a estallar la bomba, se supo que el colágeno engañó a la vieja” e hizo una seña obscena con las manos.

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Alina Lozano habló de los rumores de infidelidad de Jim Velásquez. / Redes sociales

¿Quién es Jim Velásquez?

Jim Velásquez es un creador de contenido originario de Colombia, nacido el 15 de julio de 1999, bajo el signo de Cáncer. A sus 26 años, ha construido una presencia en plataformas sociales como TikTok, donde acumula más de 2.7 millones de seguidores, así como más de 750 mil seguidores en Instagram. Su crecimiento en redes se ha dado a partir de contenido que combina aspectos de su vida personal con momentos compartidos en pareja.

Su nombre comenzó a tener mayor visibilidad por su relación con la actriz colombiana Alina Lozano, con quien mantiene una diferencia de edad de aproximadamente 30 años. La relación generó polémica en redes sociales desde sus inicios, e incluso en un principio fue interpretada por algunos usuarios como parte de una estrategia mediática. Entre los contenidos que compartieron destaca un video publicado en agosto de 2023, donde ambos aparecen en un baño de burbujas, lo que incrementó su exposición digital.

En el ámbito personal, Jim Velasquez y Alina Lozano formalizaron su compromiso durante una transmisión en vivo del programa Bravíssimo. En ese espacio, él se arrodilló frente a la actriz, sacó un anillo y le propuso matrimonio, además participaron en el reality show ¿Apostarías por mí? y ahora son criticados por su ruptura.

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