¿Lizy Martínez y José Ron regresarán? La actriz responde, ¡no se han dejado de hablar tras su ruptura!

Hace unas la relación entre José Rón y Lizy Martínez semanas se supo que había llegado a su fin. Después de poco más de 1 año de estar juntos, el actor compartió a varios medios que terminaron meses atrás y que están bien. Hace unos días, pudimos platicar con la actriz quien, segura de sí misma, comparte esta misma versión.

Lizy Martínez dio más detalles sobre su ruptura con José Ron. / Alejandro Isunza y Redes sociales

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¿Qué dijo Lizy Martínez sobre su ruptura con José Rón?

Lizy, ahora ex de José Ron, menciona que está en paz con la decisión que tomaron, y que el trabajo en la telenovela Tan cerca de ti, nace el amor le ayudó para estar tranquila.

“Siempre me ha ayudado muchísimo estar conectada con Dios, también trabajando mucho en mí. Es fundamental para poder sanar procesos y avanzar”.

Asegura que por el momento no está abierta al amor.

“Ahorita no (ríe). Quiero enfocarme en mí. Quiero seguir creciendo, tanto en mi carrera como en lo espiritual y personalmente. En lo último que pienso es en buscar pareja. Sé que el amor sorprende y, cuando Dios mande a una persona, estoy segura de que lo sabré, pero ahorita ando enfocada en mí y en todo lo que estoy haciendo. La vida es un aprendizaje”. Lizy

Lizy Martínez y José Ron terminaron su relación hace unas semanas. / Alejandro Isunza y Redes sociales

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¿Lizy Martínez y José Ron podrían retomar su noviazgo?

Eso sí, dejó en claro que no existe la posibilidad de regresar con José Ron, quien estuvo de luto por la muerte de su ‘niña’, pero nos sorprendió al decirnos que se siguen hablando.

“Nos queremos muchísimo, pero no hay regreso. Lo que me da mucha paz es que nos llevamos muy bien. Somos muy buenos amigos. Acabamos de pasar mi cumpleaños juntos (18 de mayo). No es algo que nos dejemos de hablar. Por supuesto, hay un proceso de tratar de no estarnos hablando todo el tiempo. Somos muy cómplices y siempre habrá comunicación. Eso nos da mucha paz”. Lizy Martínez

Alejandro Isunza y Redes sociales

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¿Por qué Lizy Martínez salió del grupo de música que compartía con José Ron?

Su salida del grupo de música Koktel, donde José Ron es baterista no se debió al fin de su relación.

“Ya no conectaba con la música que hacíamos. Quería hacer otro tipo de música. Soy cristiana y no conectaba tanto con lo que se hacía. Me encantó participar, me la pasaba bomba, pero ya no era lo que quería transmitir a la gente, y él lo entendió perfectamente. Estamos haciendo un proyecto aparte. Creo que las letras que estoy escribiendo ahorita hablan muchísimo de lo que ha pasado dentro de mí en todo este tiempo. Espero y les guste”. Lizy Martínez

Exponer su vulnerabilidad en las canciones no le cuesta trabajo.

“Siempre he sido un libro abierto, muy sincera, no me guardo ni oculto nada, porque la vida y mi testimonio de vida han sido tan duros que me he trabajado mucho para poder, justo hoy, exponerlo sin ninguna vergüenza. He vivido momentos de depresión, ansiedad”, agregó.

“He pasado momentos de estar en rutas muy oscuras. Estaba muy perdida espiritual y personalmente, y aunque eso pasó hace unos años, el día de hoy yo lo utilizo como testimonio. Ya los comentarios son lo de menos, porque tengo conciencia de que una persona habla de lo que tiene en su corazón. Yo antes era así. A lo mejor no de tan de decir las cosas, porque me las tragaba, pero igual tenía el veneno adentro”. Lizy

Alejandro Isunza y Redes sociales

¿Qué dijo Lizy Martínez sobre su papel en la telenovela Tan cerca de ti, nace el amor?

Ahora, en la telenovela, su personaje espejea mucho su realidad.

Lizy Martínez “‘Romina’ es una mujer que me ha recordado lo que es tener pantalones, sacar la garra. Creo que es un personaje que empieza siendo como muy gris y, de repente, cambia a una persona que brilla. A un actor siempre le divierte mucho hacer las cosas diferentes. Me encanta ser villana. Me apasiona. Los personajes siempre llegan a tu vida cuando tienen que llegar, y hay veces que tenemos que recordar otra energía”.

Para rematar, agregó el aprendizaje que le da su personaje: “‘Romina’ llegó en un momento en el que yo tenía que recordarme no abandonarme. Para mí fue hermoso trabajar al mismo tiempo con el personaje y conmigo. Nos cuesta trabajo (el no priorizarnos), porque a veces estamos tan distraídos en mil cosas. ‘Romina’ me recuerda mucho regresar a uno mismo, a la conexión. Este personaje me ayudó muchísimo, porque es una mujer creyente, y yo igual; siempre pongo a Dios primero. Entonces, híjole, fue maravilloso hacer como este clic entre estas 2 energías”.

Lizy participa en la telenovela ‘Tan cerca de ti, nace el amor’ con su papel de ‘Romina’. / Alejandro Isunza y Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Lizy Martínez y José Ron?

Se conocieron en 2024, cuando compartieron créditos en la telenovela Papás por conveniencia . Iniciaron su romance a escondidas, y a inicios de 2025 lo hicieron público.

Ella participaba en la banda de rock Koktel, liderada por el actor. Aseguraron que el romance iba ‘viento en popa’, pero en abril pasado José declaró que habían terminado meses atrás.

José Ron y Lizy Martínez iniciaron una relación amorosa mientras estaban en la misma banda Koktel. / IG: @lizymartinezoficial / @joseron3

¿Quién es Lizy Martínez y cuál es su trayectoria?