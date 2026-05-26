¿Renata Haro y Juan Diego Covarrubias se separan? ¡Estas serían las pruebas que lo confirmarían! FOTO

La relación entre Renata Haro y Juan Diego Covarrubias se encuentra en el centro de las miradas de internautas en redes sociales, luego de que usuarios señalaran una posible “distancia” entre ambos, así como otras pruebas que trascendieron. ¿Es real?

Juan Diego Covarrubias / Alejandro Isunza, IG @juandIeGoCova1, YouTube Tlnovelas y redes sociales

¿Por qué aseguran que Renata Haro y Juan Diego Covarrubias están separados?

Todo comenzó en TikTok, en un video que realizado por Renata Haro en el que se observa a la creadora de contenido maquillándose, y aunque parecía una grabación normal, varios seguidores notaron ciertos detalles.

El primero de ellos fue el semblante de Renata, el cual, según el comentario más popular, se le veía triste. Por otra parte, otros más se dieron cuenta de una posible mudanza activa, señal de una presunta separación:



"¿Por qué se está mudando?”,

"¡Yo te veo diferente como triste!”,

“Me rehúso a creer en los rumores que ya no está con Juan” y,

“Cómo que ya no tiene el “De Cova” (Juan Diego) en su ig”

Esta serie de movimientos fue notada por sus fans, motivo por el que comenzaron los rumores de una supuesta soltería de Haro.

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¿Cómo respondieron Renata Haro y Juan Diego Covarrubias a los rumores de separación?

Ni Renata Haro, ni Juan Diego Covarrubias han respondido a esta oleada de comentarios que ya aseguran una ruptura entre ambos.

Los rumores de mudanza parecieron confirmarse este martes 26 de mayo, cuando Renata publicó en sus redes un video donde anuncia una posible donación de su ropa, además, se logra observar en un lugar diferente a la casa de los últimos años.

¿Regina Haro se muda por separación? / IG: renataharoptt

De manera paralela, usuarios estaban a la expectativa de Juan Diego Covarrubias. El actor solo compartió recientemente una foto con su hijo, pero sin hacer referencia a Renata.

Aunque el intérprete no ha eliminado las fotos y videos con Haro, los rumores siguen disparándose de manera rápida. ¿Será verdad?

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro / IG: renataharoptt

¿Por qué fue polémica la relación de Renata Haro y Juan Diego Covarruvias?

La historia de amor entre Renata Haro y Juan Diego Covarrubias comenzó en 2020 y desde el principio estuvo rodeada de controversia debido a la diferencia de edad entre ambos. Cuando iniciaron su romance, ella tenía 17 años y él 32, situación que generó críticas.

Pese a los señalamientos, la pareja decidió continuar con su relación y con el paso de los años formaron una familia junto a sus tres hijas.

Mientras Juan Diego continuaba con sus proyectos en televisión, Renata Haro logró consolidarse como influencer de moda y creadora de contenido digital, formando una comunidad de casi 400 mil seguidores.

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