Renata Haro enfrenta rumores de matrimonio lavanda con Juan Diego Covarrubias; ¿lo cambió por su amiga? Esto dicen

Luego de que Renata Haro y Juan Diego Covarrubias confirmaran su divorcio tras diversos rumores de separación; la expareja enfrenta nuevas especulaciones. ¿Tuvieron presuntamente un matrimonio lavanda? Te contamos.

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Juan Diego Covarrubias y Renata Haro están en proceso de divorcio. / Redes sociales

¿Cómo anunciaron su divorcio Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

Después de que Renata Haro publicó un polémico video desatando con supuestas “pistas” sobre su separación y fue captada en el Estadio Ciudad de México con otro hombre, la influencer rompió el silencio y confirmó su divorcio.

De acuerdo con Haro, el divorcio se solicitó desde hace meses, pero eligió mantener el tema fuera del ojo público por el bienestar de sus tres hijas menores. “Hay cosas que quiero mantener en privado, no nada más por mi paz mental, porque no estoy dispuesta a decir nada que dañe a mis hijas”.

Por su parte, el actor de melodramas pidió que paren los ataques para su expareja, y desmintió supuesta infidelidad. Además, resaltó que siempre tendrán comunicación como padres: “No hubo faltas de respeto. Ni ella hacía a mí ni yo hacía a ella. Desmentir eso del tercero en discordia. Renata, aunque seguimos casados legalmente, es libre de hacer lo que quiera”.

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Renata Haro y Juan Diego Covarrubias confirman su separación. / Redes sociales

¿Renata Haro y Juan Diego Covarrubias presuntamente tuvieron un matrimonio lavanda?

Tras confirmar su separación definitiva, Renata Haro y Juan Diego Covarrubias enfrentaron rumores de supuesta violencia; aunque ninguno se pronunció al respecto, ahora ha comenzado a circular en redes que presuntamente tuvieron un matrimonio lavanda.

De acuerdo con la cuenta de Martha San Martín en TikTok, está circulando que Renata Haro presuntamente cambió al actor por su mejor amiga. Aparentemente, la influencer compartió en un video su opinión sobre la relación con las mujeres, comentario que fue suficiente para que se hablara de un presunto matrimonio lavanda.

“Las mujeres, una vez en la vida, hemos pensado en ser gays, no todas, no me gusta generalizar. Pero entre broma y broma, Alexia y yo yo hemos platicado mil veces, obviamente nos gustan los hombres”. Mensaje atribuido a Renata Haro

El supuesto matrimonio lavanda ha desatado todo tipo de comentarios en redes; mientras algunos recuerdan sus declaraciones, otros piden respeto para el proceso que esta viviendo Haro, asegurando que su amiga solo es una red de apoyo.

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¿Qué ha dicho Renata Haro sobre el supuesto matrimonio lavanda con Juan Diego Covarrubias?

Hasta el momento, la creadora de contenido no se ha pronunciado al respecto, pero cabe recordar que, durante los rumores de divorcio, Renata Haro apareció en el baño con su mejor amiga como parte de un video en redes.

A través de un clip, la joven hizo alusión a la amistad cercana que mantienen, dejando ver que todo se trataba de crear contenido; sin embargo, el material también generó reacciones. “Seguro le dijiste a tu amiga. Nada más falta que se bañen juntas”, escribió Haro sobre el video, y agregó: “No podíamos con la risa grabando esto”.

Cabe señalar que el término ‘matrimonio lavanda’ se usa para referirse a la relación entre dos personas con orientaciones sexuales distintas. En la mayoría de los casos, uno de los integrantes es heterosexual y el otro homosexual.

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