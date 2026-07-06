Romances entre canchas y bambalinas: Estas son las parejas más polémicas del fútbol

Desde hace años, la flecha de cupido ha cruzado los corazones de exitosos futbolistas que han sido seleccionados mundialistas con famosas y bellas celebridades. Y es que ambos mundos van de la mano cuando de amoríos y escándalos se trata. Aquí, un recuento de aquellas parejitas que fueron el boom, las que han dado de qué hablar y las que aún permanecen unidas por el amor.

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Amor entre futbolistas y famosas / Redes sociales

Las parejas del futbol que no duraron

Pelé y Xuxa

El futbolista brasileño (†), considerado el mejor jugador de la historia del futbol, conoció a la cantante en los 80, cuando él tenía 40 años y ella 16. Tuvieron un romance en medio del escándalo por la diferencia de edades, el cual duró 5 años. Se separaron cuando Xuxa estaba en su mejor momento como cantante infantil.

La relación de Pelé y Xuxa fue muy polémica por la diferencia de edad / Archivo TVNotas y redes sociales

Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo

Esta pareja fue una de las más mediáticas en 2000, cuando él era uno de los máximos goleadores de la selección tricolor y ella una actriz en ascenso. En 2005, aunque ya se habían comprometido, terminaron su relación en medio de una infidelidad por parte de él.

Cuautémoc Blanco y Galilea Montijo se comprometieron en su momento / Archivo TVNotas y redes sociales

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En 2021, el seleccionado argentino y la actriz comenzaron su romance y se dejaron ver juntos en calles de Ibiza. Sin embargo, por cuestiones de trabajo terminaron su relación en 2023. Pero tiempo después el amor los volvió a juntar y desde 2024 se dejaron ver de nuevo unidos y ahora piensan en comprometerse.

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel terminaron en su momento, pero el amor volvió a florecer / Archivo TVNotas y redes sociales

Luis García y Kate del Castillo

Un año de tórrido romance fue suficiente para que el exfutbolista mexicano y la actriz llegaran al altar en 2001. Sin embargo, 3 años después, se divorciaron sin mencionar las causas. Años después, ella reveló que decidió separarse tras vivir violencia física y psicológica al lado del ahora comentarista deportivo.

Luis García y Kate del Castillo duraron poco casados. Ella lo acusó de presunta violencia / Archivo TVNotas/Redes sociales

Memo Ochoa y Dulce María

En 2005, el ídolo de la portería y la integrante de RBD se convirtieron en la pareja del momento. Tristemente para sus fans, la relación llegó a su fin 1 año después, justo antes del inicio del Mundial de Alemania. Ambos dijeron que habían quedado como amigos y que todo se debió a la imadurez.

Memo Ochoa y Dulce María quedaron como amigos / Archivo TVNotas/Redes sociales

Las parejas de futbolistas que se creían serían eternas

Luis Roberto Alves ‘Zague’ y Paola Rojas

El flechazo entre el exfutbolista y la conductora de noticias se dio en 2007. Dos años después decidieron llegar al altar y formaron una familia, hasta que en 2018 se filtraron videos de una posible infidelidad por parte de él que provocó el fin de su matrimonio. Ahora, llevan una buena relación por sus hijos.

Zague y Paola Rojas terminaron tras el video filtrado de él / Archivo TVNotas y Redes sociales

Gerard Piqué y Shakira

Esta pareja se conoció justo en el Mundial de Sudáfrica en 2010. Él era un jugador estrella de la selección española y ella cantaba el tema oficial del evento “Waka Waka”. Duraron 12 años juntos y se convirtieron en papás; sin embargo, una infidelidad por parte del exfutbolista terminó con su relación en 2022.

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Gerard Piqué y Shakira terminaron tras una infidelidad de él / Archivo TVNotas/Redes sociales

Las parejas del futbol que siguen juntas

Rafa Márquez y Jaydy Michel

Se conocieron cuando ambos venían de sus divorcios. Han manejado su relación muy privada, pero se sabe que se casaron en 2011, formaron una familia y desde entonces no se han separado.

Rafa Márquez y Jaydy Michel han sido muy herméticos en cuanto a su vida privada / Archivo TVNotas/Redes sociales

Raúl Jiménez y Daniela Basso

La historia de amor entre el actual seleccionado mexicano y la actriz comenzó en 2017 en redes sociales. Luego de 9 años juntos y convertirse en padres en 2 ocasiones, se comprometieron el año pasado y solo esperan que el tiempo y los proyectos les permitan concretar su boda.

Raúl Jiménez y Daniela Basso se comprometieron el año pasado / Redes sociales/Archivo TVNotas

Rafael Márquez Lugo y Marisol González

La hermana del exfutbolista se encargó de presentarlos en 2012 y 2 años después se casaron mientras esperaban convertirse en padres. En 2018, siguió creciendo la familia, y 8 años después, son una pareja sólida.

Rafael Márquez Lugo y Marisol González son una de las parejas más solidas del medio artístico / Redes sociales/Archivo TVNotas

David y Victoria Beckham

La estrella del Manchester United y la exintegrante de las Spice Girls son la pareja más lonjeva, luego de 30 años juntos. En 1997, se fueron a vivir juntos, 2 años después tuvieron a su primer hijo y se dieron el sí en el altar. Actualmente, con 3 hijos mayores, siguen felizmente juntos.

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