Esposo de Altaír Jarabo reaparece con contundente mensaje tras rumores de divorcio, ¿confirma separación?

Luego de que se especulara que Altaír Jarabo estaría separada de su esposo, 18 años mayor que ella; Frédéric García reapareció en redes con un contundente mensaje para la actriz. ¿Qué dijo sobre la actriz de telenovelas? Te contamos los detalles.

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¿Altaír Jarabo en crisis matrimonial? / IG: @altairjarabo

¿Cómo iniciaron los rumores de divorcio de Altaír Jarabo y Frédéric García?

A casi un año de que Altaír Jarabo se sinceró sobre las posibilidades de convertirse en mamá, se dio a conocer que, aparentemente, la actriz de “Papás por siempre” estaba alejada de su esposo, a quien conoció en 2020.

Fue a mediados de junio cuando el periodista Álex Kaffie informó a través de su columna que la intérprete de melodramas se encontraba en Miami, Florida; mientras que el empresario francés, supuestamente, tenía vida de soltero en Italia.

Sin dar más detalles, todo quedó en especulaciones de una posible crisis matrimonial o separación. Aunque desde un principio llamó la atención que en medio de los rumores la actriz seguía manteniendo fotos y videos junto a su esposo en redes.

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Altair Jarabo y su esposo, Frédéric García. / IG: @altairjarabo

¿Cuál fue la respuesta de Altaír Jarabo, actriz de telenovelas, a los rumores de divorcio de Fréderic García?

Pese a no responder directamente a las especulaciones, Altaír Jarabo reapareció en redes con un contundente mensaje en el que dejó entrever que su matrimonio va viendo en popa. Junto a una fotografía de gran significado, la actriz escribió:

“Hace 5 años, en París, usé este vestidito para celebrar con mi familia un día antes de casarme con el hombre más maravilloso de este mundo”.

Altaír Jarabo

Sin dar mayores detalles sobre el lugar donde se encontraba, compartió nuevas fotos, pero esta vez acompañada de su esposo en un lugar importante en su historia de amor. “Traje el mismo vestido a París para seguir celebrando la vida con (Frédéric García), a quien amo y admiro cada día más”, expresó.

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Esposo de Altaír Jarabo reacciona a publicación de la actriz. / Redes sociales

¿Qué dijo Fréderic García sobre las especulaciones de su relación con Altaír Jarabo?

Tras los dimes y diretes de su matrimonio, Altaír Jarabo, actriz de telenovelas, sorprendió con nuevas fotos junto a Fréderic García celebrando los años que llevan juntos. Cabe recordar que la pareja se conoció en 2020, pero fue un año después cuando formalizaron su relación con una ceremonia civil.

“Celebrando nuestros años juntos en el lugar donde todo comenzó con mi persona favorita”, colocó la actriz en la publicación, en respuesta, su esposo comentó:

“Más allá de celebrar en París cinco años de un matrimonio sumamente feliz, celebro cada mañana cuando despierto a tu lado, la elegancia, la belleza, la inteligencia, la luz y la nobleza que brindas a mi vida. Toda mi gratitud por tanto amor, mi tan amada Altaír Jarabo”. Frédéric García

Pese a que la pareja no ha aboradado directamente los rumores, han mostrado públicamente en cariño que existe en su relación. Incluso, en un comentario, Altaír Jarabo pidió indirectamente a lo que circula en redes.

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