¿Altaír Jarabo divorciada? La actriz estaría separada de su esposo 18 años mayor que ella, revelan

A casi un año de que Altaír Jarabo se sinceró sobre la posibilidad de convertirse en mamá, se ha reportado que presuntamente está separada desde hace algunas semanas de su esposo, Frédéric García. Cabe recordar que la actriz de melodramas es 18 años menor que él; ¿será la diferencia de edad un problema? Te contamos los detalles.

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¿Altaír Jarabo en crisis matrimonial? / IG: @altairjarabo

¿Cómo inició la historia de amor de Altaír Jarabo y su esposo, Frédéric García?

Altaír Jarabo y Fréderic García se conocieron en Ciudad de México en 2020 gracias a una amiga en común. De acuerdo con la actriz de Por amar sin ley, su conexión con el empresario francés fue inmediata; incluso, en entrevistas, ha llegado a decir: “Le vi cara de esposo”.

Ante la química que existió desde el primer momento, la pareja formalizó su relación tres meses después, dejando al descubierto sus planes de llegar al altar. Finalmente, Altaír Jarabo y Frédéric García se casaron por la vía civil en Parí en 2021.

La diferencia de edad en el matrimonio siempre fue un tema que atrajo críticas; sin embargo, durante su regreso a México tras estar casados, Jarabo dejó claro que era un factor que consideraba a favor. “Es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama”, aseguró.

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Altair Jarabo siempre defendió su matrimonio de las críticas por la diferencia de edad. / IG: @altairjarabo

¿Altaír Jarabo y su esposo se están divorciando tras cinco años de matrimonio?

Aunque la relación parecía ir viento en popa, incluso Altaír Jarabo se sinceró sobre las ventajas de estar con un hombre mayor años atrás; recientemente se reportó que la pareja presuntamente estarían teniendo vidas separadas, pero se desconoce si se trata de un posible divorcio.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, Altaír Jarabo se encuentra en Miami, Florida; mientras que el empresario francés, Frédéric García, presuntamente estaría en Italia haciendo vida de soltero. Hasta ahora, se desconoce si se trataría de una crisis matrimonial o una separación definitiva.

Cabe mencionar que la actriz de El amor no tiene receta mantiene en sus cuentas oficiales fotos y videos con el empresario de su boda y viajes que han compartido. Además, no se ha pronunciado ante la información que circula de su matrimonio. Por esta razón, lo antes mencionado queda en calidad de RUMOR.

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¿Quién es Frédéric García, esposo de Altaír Jarabo?

Frédéric García, esposo de Altaír Jarabo, nació el 15 de septiembre de 1968, por lo que es 18 años mayor que la actriz. Estudió administración de sistemas industriales en la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers.

Antes de adquirir notoriedad tras casarse con Altaír Jarabo, fue director de mercadotecnia de Aeropuertos de Suerte (ASUR) y director general de Inversiones y Técnicas Aeroportuarias (ITA). Posteriormente, fue presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y también director general de Airbus Group México.

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