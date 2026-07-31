Exintegrante de La Arrolladora Banda el Limón’ estaría divorciándose tras solo un año de matrimonio, aseguran

Los rumores de divorcios y/o separaciones de parejas pertenecientes al medio artístico no cesan. En medio de las especulaciones sobre la ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, se reporta que, presuntamente, un exintegrante de ‘La Arrolladora Banda el Limón’ también estaría separado de su pareja, con quien se casó hace un año. Te contamos los detalles.

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Integrantes de ‘La Arrolladora Banda el Limón’ / Redes sociales

¿Qué exintegrante de ‘La Arrolladora Banda el Limón’ presuntamente se está divorciando de su esposa?

Se trata de Josi Cuen, quien fue vocalista de ‘La Arrolladora Banda el Limón’ por más de 10 años. La influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ informó que, presuntamente, el cantante y su esposa, Sofía, se separaron tras un año de matrimonio.

“Otra de las parejas que me confirman que están separadas es Josie Cuen y su esposa Sofía, ya que dicen que hoy cumplen un año de matrimonio y que tienen poco tiempo separados y no es por trabajo, según me dicen. Ella decidió irse a Culiacán con su familia y con sus hijos. Yo siempre les he dicho: Tiempo al tiempo”. Chamonic3

Según dijo, la mujer se fue con su familia a Culiacán. El motivo habría sido una supuesta infidelidad de él. La creadora dijo que le había llegado información de que, presuntamente, lo vieron besándose con otra mujer que sería la amante.

“En el concierto de juntos en Guasave. Al finalizar el concierto, hubo un tipo After detrás del escenario en la carpa de Josie Cuen, quien estaba súper tomado. Me dicen que estaba besando y besando a su supuesta amante. A mí no me crean”, indicó.

Hasta el momento, la pareja no ha confirmado o desmentido esta información. No obstante, muchos internautas se dicen alegres por la noticia. Y es que, presuntamente, el matrimonio del artista habría comenzado con una traición.

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La relación entre Josi Cuen y su esposa Sofía

Josi Cuen y su esposa Sofía se casaron el 30 de julio de 2025, en una ceremonia íntima en Los Cabos, Baja California Sur. Contó con la presencia de familiares, amigos y algunos exponentes de la música regional mexicana.

Su historia de amor ha sido muy compleja. Y es que, si bien han sido muy discretos, existen teorías sobre cómo habría comenzado su relación realmente. Se dice que la mujer fue madrina de bautizo de uno de los hijos que Cuen tuvo con su exesposa.

No se sabe oficialmente en qué punto comenzaron a salir. Sin embargo, los rumores indican que la expareja del cantante lo corrió de la casa tras saber que le había sido infiel con Sofía. Se dijo que el divorcio fue muy complicado, ya que hubo hasta temas legales de por medio.

Si bien el cantante nunca ha hablado del tema a detalle, sí ha admitido que llegó a ser mujeriego en el pasado. Incluso, relató que este comportamiento “venía de familia”, ya que su padre había tenido 24 hijos con mujeres distintas.

Josi Cuen y su esposa se casaron en 2025 / Redes sociales

¿Quién es Josi Cuen, exintegrante de ‘La Arrolladora Banda el Limón’?

Josi Cuen es un cantante de música regional mexicano.

Actualmente tiene 40 años.

Saltó a la fama en 2007, cuando se integró a ‘La Arrolladora Banda el Limón’.

Pasó 14 años dentro de la agrupación hasta el año 2021. En aquel entonces, decidió salir para empezar su carrera como solista.

Ha sido muy discreto sobre su vida privada. Solo se sabe que tuvo tres hijos.

En 2025, se casó con Sofía, su supuesta comadre.

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