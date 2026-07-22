¿Jorge Medina y Josi Cuen están peleados? Aseguran que el ‘Canelo’ Álvarez provocó el conflicto

La mancuerna entre los exintegrantes de ‘La arrolladora banda el limón': Josi Cuen y Jorge Medina en ‘Juntos’, ha dado una de las giras más populares de la actualidad y del regional mexicano.

En las últimas horas, ha surgido la versión de que ese tour podría llegar a su fin, a causa de un disgusto entre los cantantes que habría sido provocado por el ‘Canelo’ Álvarez. ¿Qué tendría que ver el boxeador con la pelea entre los músicos? Te platicamos.

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Josi Cuen y Jorge Medina / Instagram

¿Qué pasó entre Jorge Medina y Josi Cuen?

De acuerdo con la creadora de contenido Chamonic, una fuente cercana le aseguró que el supuesto conflicto habría comenzado durante un evento privado al que Jorge Medina y Josi Cuen fueron invitados para cantar.

Según esta versión, al finalizar su presentación, el organizador dedicó unas palabras de agradecimiento a ambos músicos. Sin embargo, reconoció públicamente a Josi Cuen por no haberle cobrado el show, mientras que señaló a Jorge Medina por sí haberlo hecho, lo que habría generado un momento incómodo entre los cantantes.

Presuntamente, Jorge Medina optó por no responder y abandonó el lugar, mientras que Josi Cuen permaneció en el evento pese al tenso momento.

“Me cuentan que durante la fiesta de la esposa de Canelo Álvarez, en Guadalajara, el boxeador tomó el micrófono para agradecer la presencia de Jorge Medina y Josi Cuen. Según esta versión, Canelo primero le agradeció a Josi por no haberle cobrado su presentación y después, señalando a Jorge Medina, por haberle cobrado y Canelo con unas copas de más ya dijo : ‘Mi compa Josi no me cobró nada… pero este cabrón sí me cobró.’ Chamonic sobre Josi Cuen y Jorge Medina

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¿Qué tiene que ver “El Canelo” Álvarez con el supuesto conflicto entre Jorge Medina y Josi Cuen?

La versión que circula en redes sociales sobre el supuesto distanciamiento entre Jorge Medina y Josi Cuen señala a Saúl ‘Canelo’ Álvarez como el responsable del conflicto.

De acuerdo con lo compartido por Chamonic, el incidente habría ocurrido durante la fiesta de cumpleaños de Fernanda Gómez, esposa del boxeador, quien fue el anfitrión del evento.

Según la creadora de contenido, la fuente también le aseguró que ‘Canelo’ ya había consumido algunas copas cuando se realizaron esos comentarios, lo que habría hecho aún más incómodo el momento entre los cantantes.

A raíz de esta versión, comenzaron a surgir dudas sobre el futuro de la gira ‘Juntos’, pues algunos seguidores especulan que el supuesto conflicto podría poner fin al proyecto. Hasta el momento, ni Jorge Medina ni Josi Cuen se han pronunciado sobre estos rumores.

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Josi Cuen y Jorge Medina / Instagram

¿Quiénes son Jorge Medina y Josi Cuen y cómo inició la gira ‘Juntos’?

Jorge Medina y Josi Cuen formaron parte de ‘La arrolladora banda el limón’ durante casi dos décadas. Sin embargo, ambos dejaron la agrupación en distintos momentos y por diferentes motivos.

Jorge Medina decidió abandonar la banda para darle prioridad al tiempo con su familia, mientras que Josi Cuen optó por emprender una carrera como solista y construir un proyecto propio.

Tiempo después, los cantantes volvieron a unir fuerzas con el lanzamiento del álbum ‘La máquina del tiempo’ y la exitosa gira ‘Juntos’, con la que han recorrido gran parte de México y Estados Unidos.

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