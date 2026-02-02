Jorge Medina arma escándalo en tienda y acusa a su comadre de robo: ¡la obligó a pagar!

El nombre de Jorge Medina, ex vocalista de La arrolladora banda el limón, volvió a encender las redes sociales luego de que un video viral en TikTok lo mostrara protagonizando un momento tan vergonzoso como divertido dentro de una tienda departamental. El cantante de regional mexicano exhibió públicamente a su comadre, madrina de sus hijos, luego de que, según se aprecia en el clip, saliera del local con unas calcetas sin pagar, lo que él no dudó en bromear como si se tratara de un “robo”.

Mira: Cantante mexicano que llenó la Plaza de Toros, revela su lucha contra el alcoholismo: “Meses tomando diario”

Jorge Medina revela que tuvo problema con las adicciones / Redes sociales

¿Por qué Jorge Medina llamó “ratera” a su comadre en pleno centro comercial?

Todo comenzó cuando, al salir de una tienda de ropa deportiva, Jorge Medina y su familia escucharon que las alarmas de seguridad no dejaban de sonar. Aunque revisaron, aparentemente no encontraron nada en ese momento. Sin embargo, minutos después, la mujer notó que llevaba unas calcetas atoradas entre sus pertenencias.

En el video se lee: “No sabíamos por qué nos sonaba tanto la alarma antirrobo y resultó que la ratera era mi comadre”.

Mientras la mujer, entre risa nerviosa, decía: “¿en qué momento?”, el cantante bromeaba con la situación. Más adelante, ya frente a los empleados, soltó una de las frases que más ruido hicieron:

“Ya supimos qué estaba sonando. Esta pin... vieja llevaba unas calcetas, mira”. Jorge Medina

El tono siempre fue de broma, pero la palabra “ratera” repetida varias veces fue lo que encendió las redes.

Lee: Sacan a cantante de regional mexicano del hospital para dar concierto, ¡de la cama al escenario! ¿lo obligaron?

¿La cacharon robando o todo fue un error? Jorge Medina rompe el silencio

Lejos de ocultarlo, el exvocalista de La arrolladora decidió mostrar todo. La comadre explicó que las calcetas iban atoradas y que se dio cuenta por el roce al caminar. Es decir, no hubo intención, sino descuido.

El propio Jorge se dirigió a la cámara diciendo que sentía vergüenza, pero sin dejar de reír:

“Qué bruto, qué vergüenza, qué vergüenza. Tengan mucho cuidado con la señora esta, veanle la cara, vean la cara bien. Esta es la cara de la señora que se roba las calcetas; si la ven entrar a una tienda, cuídese de ella, no le mire los ojos, mírele las manos”. Jorge Medina

Después pagaron el producto y asunto resuelto. Incluso él terminó regalándole las calcetas.

Lee: Conductor de Hoy sufre accidente durante concierto de Josi Cuén y Jorge Medina; ¡se cayó en pleno escenario!

¿Hubo enojo? Así reaccionó la comadre tras ser exhibida por Jorge Medina

El cantante Jorge Medina no soltó el tema ni al salir del local. Entre risas lanzó más comentarios, insinuando que su comadre “tiene maña” hasta en el extranjero:

“De veras, ha entrado a Best Buy, allá en San Diego y así le hace todo el tiempo”, a lo que ella respondió: “no seas mentiroso”.

También soltó: “¿Ahora qué sigue robarnos?, ¿no hay chance de ir a .... para que nos caiga un telefonito, una pantalla ando ocupando para el cuarto”.

La sección de comentarios explotó. Muchos lo vieron como una escena familiar típica, otros hablaron de pena ajena.

“Pobrecita jajaja y tú: ‘Vean su cara’”

“Pena es robar, verdad comadre?”

“Qué chingón que tengan esa sinceridad”

Así fue el incomodo momento con la familia de Jorge Medina: