Dos famosos ingresarán a La casa de los famosos México hoy viernes 12 de septiembre: ¿Nuevos habitantes?

La casa de los famosos México 2025 se prepara para un un nuevo momento, el cual se espera que sorprenda a todos los habitantes del reality. Hoy 12 de septiembre, la producción ha confirmado una fiesta especial que incluirá a dos famosos que se integrarán para formar parte de la misma. ¿De quiénes se trata? Te platicamos

¿Cuál será la temática de la fiesta hoy viernes 12 de septiembre en La casa de los famosos México?

La fiesta que celebrarán los habitantes de La casa de los famosos México hoy, viernes 12 de septiembre, se convertirá en una auténtica celebración mexicana dentro de la casa. Como es costumbre en las semanas de nominación, los participantes disfrutan de una fiesta temática tras la gala; sin embargo, esta ocasión promete superar todas las anteriores.

Este anuncio disparó el entusiasmo del público, especialmente de los fanáticos del regional mexicano pues anunciaron la presencia de dos famosos para esta fiesta en el programa.

A medida que se acerca la gran final de La casa de los famosos México 2025, cada fiesta dentro del reality se convierte en un momento crucial donde pueden surgir nuevas alianzas, intentos de reconciliación o tensiones aún mayores entre los participantes. ¿Quiénes vendrán a convivir con los habitantes?

Filtran lista de La casa de los famosos México / Facebook

¿Qué famosos cantantes estarán en la fiesta de hoy 12 de septiembre en La casa de los famosos México?

La casa de los famosos México 2025 tendrá una fiesta que promete ser inolvidable. Con una temática mexicana, los habitantes disfrutarán de la presencia de dos de los máximos exponentes del regional mexicano. ¿De quiénes se trata?

La producción confirmó que la gran fiesta mexicana contará con invitados musicales especiales que tomarán por sorpresa a los habitantes: Jorge Medina y Josi Cuén.

La participación de ambos cantantes busca animar a los habitantes y también atraer a los fans del regional mexicano. Con su presencia, el programa se conecta con una tradición musical profundamente arraigada en la cultura popular mexicana.

Jorge Medina y Josi Cuén en La casa de los famosos / Redes sociales, canva e IG: j_medina37

¿Qué invitados estuvieron en la fiesta del 5 de septiembre en La casa de los famosos México?

Al parecer, el resultado de invitar a cantantes a participar en la fiesta semanal en La casa de los famosos México, ha sido un total éxito, por lo que esta semana replicaron la misma estrategia, pero en esta ocasión, con un género musical diferente.

Hace una semana, los habitantes vibraron con el reggaetón. Al inicio de la fiesta, todos y cada uno de los participantes en ‘La casa’ fueron sorprendidos con la presencia de Uzielito Mix (famoso DJ mexicano) y ‘el Bogueto’ un cantante de reggaetón, también mexicano.

La emoción de los habitantes no podía esconderse, pues ambos artistas cantaron dos de las canciones más famosas de su repertorio y que tuvieron gran éxito en TikTok:



“Vaquero (Remix)”, canción de Bellakath, ‘el Malilla’ y ‘el Bogueto’ y

“Cuando no era cantante”, canción de Yung Beef y ‘el Bogueto’

