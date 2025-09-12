Alexis Ayala arremete contra Shiky en La casa de los famosos México 2025: “No mereces la final”

La tercera temporada de La casa de los famosos México continúa elevando la tensión entre los participantes. Lo que debía ser una cena tranquila para los nominados, acompañada de pozole, tacos y antojitos mexicanos, se convirtió en un escenario de confrontaciones directas que dejaron al público con la boca abierta. Durante una dinámica el actor Alexis Ayala rompió el ambiente festivo al señalar de manera contundente a Shiky. ¿Se pelearon? Aquí te contamos todo.

Te puede interesar: Facundo explota en Cuéntamelo ya!: ¿Broma o escándalo en vivo tras La casa de los famosos México?

Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué pasó en la cena de nominados de La casa de los famosos México?

La velada reunió a los nominados de este miércoles 10 de septiembre:



Abelito,

Alexis Ayala,

Aldo de Nigris,

Shiky y

Dalilah Polanco ,

, además de Aaron Mercury y

Elaine Haro.

Aunque la intención era compartir una cena especial previa a la gala de eliminación, el ambiente cambió drásticamente cuando Ayala decidió expresar lo que pensaba sobre Shiky.

“La palabra merecer es muy fuerte, pero creo que quien no merece llegar es Shiky, porque dentro de la casa ha mostrado muy poca paciencia para tu entorno Alexis Ayala

Shiky, fiel a su estilo frontal, respondió:

“No es desesperación, es ir al grano. Para qué dar vueltas si todos sabemos lo que vamos a decir”. Shiky

La respuesta provocó que Aldo de Nigris interviniera, cuestionando la forma en que el español justifica su convivencia en el encierro.

Te puede interesar: Yetus revela que su ultima pelea con Aldo de Nigris: “me iba a soltar un madrazo” ¿no hay reconciliación?

¿Por qué Alexis Ayala criticó a Shiky en La casa de los famosos México?

Las críticas de Alexis Ayala no surgieron de la nada. Horas antes, el influencer Abelito había comentado que, en su opinión, Shiky no debería llegar a la final por cuestiones estratégicas. Ese comentario sembró un ambiente de tensión que explotó en la mesa. Alexis profundizó en el tema señalando que la realidad es un:

“reflejo de familia y pareja, donde la paciencia es tan valiosa como la estrategia” Shiky

Para el actor, el verdadero reto no solo está en jugar, sino en convivir día a día con personas de personalidades tan distintas. El señalamiento dividió la mesa: algunos coincidieron con el actor, mientras que otros defendieron el estilo directo de Shiky. La discusión dejó en claro que la final no solo dependerá de la popularidad de los participantes, sino también de la percepción que tengan dentro de la casa.

Te puede interesar: ¿Facundo confirmó infidelidad de Delia tras llamada en La casa de los famosos México? “Estaba con su amante”

#tv #fyppppppppppppppppppppppp ♬ sonido original - Musa @musa2026musa aquí les dejo por completo el video de la cena de los nominados La Casa de los famosos 3 México entra los habitantes En la casa de los famosos 3 mexico alexisayala Aroonmercury facundo ElaineHaro Marianabota Abelito nominaciones mar guana dalilah shiky Guana mar adrian Aaron Mercury priscila ninelconde aldodenigres chiky La casa de los famosos 3 mexico lacasadelosfamosos #lacasadelosfamosos #reality Adriandimonete cuartodia cuartonoche televisa #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La gran final de La casa de los famosos México 2025 se llevará a cabo el domingo 5 de octubre a las 20:00 horas, según lo confirmado por Televisa. Este evento marcará el cierre de la tercera temporada del reality show, que comenzó el 27 de julio de 2025 y ha mantenido a la audiencia cautiva durante más de dos meses.

En esta gala en vivo, se revelará al ganador que se llevará el premio de 4 millones de pesos, además de conocer el orden final de los participantes que lograron superar diez semanas de encierro y competencia.

Te puede interesar: ¿Polémica en La casa de los famosos México? Guana se corona Líder y Poncho de Nigris denuncia supuesto fraude