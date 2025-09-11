Facundo explota en Cuéntamelo ya!: ¿Broma o escándalo en vivo tras La casa de los famosos México?

Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La casa de los famosos México y, como es costumbre en los expulsados, inició una gira mediática por los principales programas de Televisa. Entre los espacios que visitó destacó Cuéntamelo Ya!, programa conducido por Carmen Muñoz, Cynthia Urías, Marie Claire Harp, Luciana Sismondi y Carlos Arenas, bajo la producción de Nino Canún.

Lo que prometía ser una entrevista común se tornó en un momento tenso cuando Facundo reaccionó de manera enérgica ante las preguntas sobre un video viral que mostraba su participación en un polémico incidente con un insecto. ¿Se armó el zafarrancho? Aquí te contamos todo.

Facundo llamada a su novia en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué pasó entre Facundo y las conductoras de Cuéntamelo Ya!?

El momento tenso comenzó cuando las presentadoras despidieron el programa y el exhabitante de La casa de los famosos México Facundo lanzó fuertes comentarios hacia ellas, acusándolas de “alimentar el odio” y de poner en contexto de manera negativa situaciones que no lo eran. Las conductoras intentaron responder y aclarar su postura, especialmente Cynthia Urías, quien afirmó que no eran responsables del contexto presentado. Sin embargo, el comediante continuó su reclamo, mientras Marie Claire Harp explicaba que el material transmitido seguía una línea editorial del programa.

Durante la discusión, Facundo también se negó a tomarse una fotografía solicitada por quien transmitía en vivo, aumentando la tensión en el set. Nino Canún, productor del programa, intervino para tratar de calmar la situación, pero el enfrentamiento siguió hasta que Facundo reveló la verdad: todo había sido una broma planeada junto con el encargado de redes sociales del programa.

¿Qué provocó que Carmen Muñoz rompiera en llanto?

La broma de Facundo tuvo un efecto inesperado, no solo sorprendió a la audiencia, también tuvo un efecto inesperado en las conductoras de Cuéntamelo ya!. Al escuchar las duras palabras del comediante sobre la supuesta “traición” y la manera en que habían manejado la entrevista, Cynthia Urías reaccionó con serenidad e intentó bajarle tensión a la situación, asegurando que ellas no buscaban perjudicarlo. Por su parte, Marie Claire Harp no se quedó callada y lanzó un comentario fuerte hacia Facundo, mostrando evidente molestia por la forma en que se dirigió a ellas frente a las cámaras.

El momento más sensible llegó con Carmen Muñoz, quien no pudo contener las lágrimas en plena transmisión en vivo. Sus compañeras intentaron consolarla, pero la presentadora explicó que lo que más le dolió fue escuchar a alguien a quien considera un amigo señalarla de “alimentar el odio”.

La emoción fue tal, que Carmen apenas logró despedirse del público con voz entrecortada, mientras Facundo aclaraba que todo se trataba de una broma orquestada junto con el encargado de redes sociales del programa. Aunque la intención era generar un momento divertido, la escena terminó convirtiéndose en uno de los instantes más comentados de la gira mediática del comediante tras su salida de La casa de los famosos México, especialmente porque mostró la vulnerabilidad de una de las conductoras más queridas de la pantalla chica.

Facundo / Redes sociales

¿Cuál fue el incidente viral que involucró a Facundo?

Uno de los puntos que más incomodó a Facundo durante su entrevista en Cuéntamelo ya! fue la mención del polémico video en el que aparece matando abejas. El material circuló en redes sociales mientras él estaba dentro de La casa de los famosos México, generando cientos de críticas de usuarios que lo señalaron de maltrato animal. Al ser cuestionado en el programa, el comediante no ocultó su molestia y aseguró que el clip había sido sacado de contexto.

“Ponen en contexto cul... algo que no es cul...”, dijo Facundo en vivo, enfatizando que la manera en que se editó y difundió el video daba una impresión negativa de su persona. De acuerdo con su versión, la situación fue exagerada y utilizada para atacarlo dentro y fuera del reality, ya que en ningún momento existió la intención de dañar de forma cruel a los insectos.

