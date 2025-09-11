Alexis Ayala intentó quitarse la vida antes de La casa de los famosos México: ¿Por qué lo hizo?

Las emociones en La casa de los famosos México 2025 han alcanzado niveles intensos a medida que se acerca la recta final. Durante la cena de nominados de este miércoles, lo que comenzó como un enfrentamiento entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala se transformó en una revelación impactante del actor. Ayala, visiblemente conmovido, abrió su corazón sobre una etapa oscura de su vida. Esta confesión no solo sorprendió a sus compañeros, sino también la de los seguidores en redes sociales. ¿Qué dijo Alexis Ayala?

¿Por qué inició la discusión entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala en la cena de nominados?

La cena de nominados en La casa de los famosos México estuvo marcada por un momento tenso, provocado por una pregunta directa de la Jefa: “¿Qué habitante no merece llegar a la final?”. Esta interrogante generó incomodidad entre los presentes.

La tensión se intensificó cuando Dalílah Polanco tomó la palabra y expresó que le resultaba difícil responder a esa pregunta, ya que no le parecía justa. Sin embargo, al continuar hablando, dejó ver el malestar que había acumulado desde las primeras semanas del reality.

Polanco recordó un momento que la marcó: cuando fue excluida de una conversación por parte del cuarto Noche, así como el cambio forzado de habitación al inicio del programa. Esto ocurrió cuando Priscila Valverde ganó la “Moneda del destino”, lo que provocó que Dalílah fuera trasladada al cuarto Día en lugar de Aldo de Nigris.

Me pareció una falta de consideración y una culerada de parte de ustedes el cómo se me trató Dalílah Polanco

Comentó que desde entonces ha tenido dificultades para integrarse al grupo, ya que no se siente parte de su dinámica. “No puedo tener confrontaciones de esta manera. Soy una persona, aunque no lo crean, muy introvertida. Me cuesta mucho trabajo”, confesó durante la cena.

¿Por qué Alexis Ayala intentó quitarse la vida antes de La casa de los famosos México?

Antes de ingresar a La casa de los famosos México, el actor Alexis Ayala relató que enfrentó una serie de adversidades que lo llevaron al borde del abismo.

Tras sufrir una malformación en el corazón y un infarto, su carrera profesional se detuvo por completo, por lo que pasó a estar “quebrado económicamente” y reveló vivir uno de los momentos más difíciles de su vida.

"¿Sabes que intenté quitarme la vida, Dalílah? ¿Sabes eso? ‘León a punto de morir’, pero no me quité la vida. Dios no quiso, no pude Alexis Ayala

Esta inactividad no solo afectó su autoestima, sino que lo dejó en quiebra económica. Por otra parte, agregó que este episodio nunca lo había contado, ya que, para él no vale la pena, en sus palabras “Vivir es increíble”.

@chismesfest puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988 para la Línea de Prevención del Su-¡c¡d¡0 y Crisis. O puedes llamar a la Línea de la Vida al 800-911-2000 Amigos... Recuerden pedir ayuda si se encuentran en una situación similar, asistan a terapia es lo mejor Y contacta a amigos y familiares. Alexis platica cosas bien fuertes que le sucedieron después de que se enfermo y con su quiebra económica. No apto para público infantil, justo acaba de pasar el día de la prevención del s- ui-c! d!0 #lacasadelosfamososMéxico #lineadeayuda #prevencion #alexisayala ♬ sonido original - chismesfest

¿Alexis Ayala está en quiebra? Esto confesó hace unas semanas en La casa de los famosos México

En las primeras semanas de La casa de los famosos México, el actor Alexis Ayala, no solo se refirió a los rumores que lo rodea, sino que también abrió su corazón al confesar que atravesó una grave crisis financiera.

Contó que se vio obligado a vender su casa justo antes de integrarse al programa y que desde hace más de un año ha estado inmerso en procesos legales y trabajando con abogados.

“La venta de la casa se resolvió el miércoles antes de entrar aquí. Vengo con abogados desde hace más de un año. Eso me zangoloteó todo. En otro momento, hace siete años, me hubiera dado otro infarto”. Alexis Ayala

Cabe recordar que en 2018 sufrió un infarto mientras vacacionaba en Acapulco, lo que hace que esta etapa actual sea aún más sensible para él. A pesar de todo, afirmó sentirse más fuerte que nunca y preparado para comenzar de nuevo y reconstruir su vida.

