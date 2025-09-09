Joanna Vega-Biestro arremete contra agresivas actitudes de Alexis Ayala en La casa de los famosos México

El enfrentamiento entre Alexis Ayala y Dalilah Polanco en La casa de los famosos México se convirtió en uno de los momentos más comentados durante la gala de eliminación del pasado domingo. El actor reaccionó de manera inesperada hacia su compañera, generando debate entre los seguidores del reality y en los medios de espectáculos. La polémica llegó hasta el programa Sale el sol, donde Joanna Vega-Biestro analizó el conflicto y lanzó preguntas directas sobre las actitudes que considera agresivas de Ayala. ¿Qué dijo la conductora? Aquí te contamos los detalles.

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro sobre el conflicto entre Alexis Ayala y Dalilah Polanco en La casa de los famosos México?

En su intervención, la conductora de Sale el sol Joanna Vega-Biestro señaló que el origen del pleito no se limitaba a un simple choque de personalidades, sino a la manera en que varios concursantes han idealizado a Alexis Ayala. De acuerdo con la periodista, dentro de la casa existe la percepción de que muchos siguen las opiniones y decisiones del actor casi sin cuestionarlo.

La conductora recordó que Ayala suele usar metáforas como la del “león y la lagartija” para referirse a su posición en el grupo, aludiendo a la manera en que sus compañeros parecen darle un papel de líder natural.

“Shiky lo que dice es que lo veneran como si fuera el león moribundo y todos alrededor de él, todos se rieron...” Joanna Vega-Biestro

Sin embargo, el momento clave ocurrió cuando se mencionó el episodio del infarto que Ayala sufrió en el pasado. Aunque él mismo ha hablado del tema, la risa de Dalilah Polanco y otros compañeros fue tomada por el actor como una falta de respeto. El malestar creció hasta derivar en un enfrentamiento directo entre ambos, lo que desató la controversia.

“Mi pregunta es, ¿ok? Se rió Facundo, se rió Dalilah. Guana ahí no podía, pero es de por qué te vas en contra de Dalilah si el que lo dijo fue Shiky” Joanna Vega-Biestro

¿Qué polémicas de Alexis Ayala en La casa de los famosos México han generado críticas de Joanna Vega-Biestro?

Sin embargo, la conductora no se ha limitado a solo comentar la polémica más reciente de Alexis Ayala. Durante su participación en Sale el sol, ha señalado que el actor ha protagonizado diversos enfrentamientos a lo largo de su participación en La casa de los famosos México. Entre los episodios más comentados por Joanna Vega-Biestro destacan su roce con Mariana Botas, a quien le dijo que hablar con ella “era como hablar con un pez”, comentario que ella interpretó como una falta de respeto. Asimismo, Alexis tuvo desencuentros con Elaine Haro, Priscila Valverde y Ninel Conde, generando discusiones con gritos, acusaciones de violencia de género y confrontaciones verbales durante varias dinámicas del programa.

Joanna Vega-Biestro ha respaldado a los concursantes que han señalado la agresividad de Alexis, aclarando que no se trata de un tema de género, sino de conducta general. Sobre esto, la conductora declaró:



“Qué bueno que Mariana se mantenga firme, porque aunque muchos lo defiendan, Alexis sí ha sido agresivo, y no solo con mujeres. No es un tema de género; en general, fue con Priscila, con Mariana, con Shiky y con Facundo”

“En la casa no se representan personajes; sale la verdadera personalidad. No puedes sostener todo el tiempo un personaje” y

“Aunque algunos digan que es parte de su carácter o del juego, lo que vemos es que hay un patrón de agresividad que se repite con varios compañeros”.

¿Cómo fue el posicionamiento de Alexis Ayala y Dalilah Polanco en La casa de los famosos México?

Durante la dinámica del posicionamiento en La casa de los famosos México, Alexis Ayala protagonizó uno de los momentos más tensos al dirigirse directamente contra Dalilah Polanco. Frente a las cámaras y al resto de sus compañeros, el actor aseguró sentirse “discriminado y señalado” luego de que, según él, la actriz se burlara de su edad y de su estado de salud al llamarlo “un león viejo a punto de morir”. Con evidente molestia, Ayala recordó el episodio de infarto que atravesó en el pasado y cuestionó a su compañera: “¿Tanto te incomodo que te gustaría verme morir o que algo me pasara?”.

El actor fue más allá y pidió abiertamente la salida de Dalilah, argumentando que su permanencia en la competencia se veía comprometida tanto por su estado físico como por la falta de empatía hacia los demás. Polanco respondió negando haberse burlado de él y expresó que, aunque a veces guardaba silencio para evitar conflictos, siempre lo había respetado. La discusión, cargada de reproches y tensiones acumuladas, dejó claro que ambos tenían diferencias profundas que marcarán la convivencia dentro del reality.

“Lo mejor es que te vayas de esta casa porque te está lastimando emocionalmente… físicamente ya no tienes independencia, no tienes movilidad y en esta casa se necesita trabajar en equipo” Alexis Ayala

