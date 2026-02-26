Josi Cuen, exintegrante de La arrolladora banda el Limón, es hospitalizado y operado de emergencia: VIDEO

Con un contundente mensaje, el cantante de regional mexicano Josi Cuen informó que sería sometido a una cirugía, lo que encendió las alertas entre sus seguidores y colegas del medio. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde compartió un video previo a ingresar al quirófano. ¿Qué le pasó?

Jorge Medina hizo una hazaña de impacto: sacó del hospital a Josi Cuen para la gira Juntos. / Foto: IG/josicuen

¿De qué operaron a Josi Cuen, exintegrante de La arrolladora banda el Limón?

De acuerdo con lo compartido por el propio cantante Josi Cuen en sus redes sociales, la cirugía a la que fue sometido corresponde a una intervención en las cuerdas vocales. En el video difundido antes de entrar al procedimiento, el artista explicó que se trataba de un tema relacionado con su voz y aseguró que todo saldría bien. En su publicación escribió:

“Entramos a cirugía. Todo va a salir con el favor de Dios” Josi Cuen

Lo recién reportado que la intervención estaría relacionada con una severa inflamación en la garganta, presuntamente derivada del desgaste por las giras y presentaciones que ha realizado en los últimos meses junto a Jorge Medina como parte del proyecto “Juntos”.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles médicos específicos sobre el procedimiento ni sobre el tiempo estimado de recuperación. Tampoco se ha informado si esto implicará la reprogramación de presentaciones ya anunciadas.

Josi Cuen, exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón, tuvo que ser hospitalizado. / Foto: IG/josicuen

¿Cuál es el estado de salud de Josi Cuen tras la cirugía?

Hasta ahora, ni Josi Cuen ni su compañero Jorge Medina han emitido un comunicado oficial detallando la evolución posterior a la cirugía. La información disponible se limita al mensaje previo al procedimiento y a las muestras de apoyo que han surgido en redes sociales.



Luis Ángel “El Flaco” escribió: “Todo saldrá bien compa Josi”.

Por su parte, José Luis Partida, conocido como “El Yaki”, también compartió un mensaje dirigido al cantante: “Dios lo bendiga compa Josi… todo saldrá excelente… además está en las mejores manos”.

Los mensajes se suman a los cientos de comentarios de seguidores que expresaron apoyo y deseos de pronta recuperación. En plataformas como Instagram y Facebook, el video previo a la cirugía generó interacción inmediata, con usuarios atentos a cualquier actualización sobre su estado de salud.

¿Qué pasará con los conciertos de “Juntos” de Josi Cuen y Jorge Medina en el Auditorio Nacional?

La cirugía de Josi Cuen ocurre en un momento clave para el proyecto “Juntos”, que comparte con Jorge Medina. En días recientes, ambos artistas confirmaron una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más importantes del país.

Lo que comenzó como una reunión esperada por seguidores del regional mexicano se ha convertido en una serie de fechas programadas en el llamado máximo escenario de Reforma. Tras agotar cuatro presentaciones, el dueto anunció dos fechas adicionales.

Las presentaciones confirmadas en el Auditorio Nacional están programadas para los días 8, 9, 10, 11, 17 y 18 de septiembre de 2026. Este anuncio se dio luego de que el proyecto registrara llenos en otros recintos de gran capacidad como la Plaza de Toros “La México” y el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México.

De acuerdo con datos difundidos por el propio proyecto, más de 200 mil personas han asistido a sus presentaciones en la capital del país. La residencia en el Auditorio Nacional fue anunciada como parte de la consolidación de esta etapa musical para ambos cantantes.

Hasta ahora, no se ha comunicado ningún cambio oficial en el calendario de conciertos derivado de la cirugía. Será en los próximos días cuando se confirme si la intervención médica impactará de alguna forma la agenda prevista para septiembre.

