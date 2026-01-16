La arrolladora banda el limón de luto: Anuncian muerte de ser querido en pleno concierto: VIDEO

La industria musical sigue de luto. A una semana del accidente que le quitó la vida al cantante colombiano Yeison Jiménez, La arrolladora banda el limón pausó una de sus presentaciones para dar a conocer la muerte de un ser querido. Así se vivió el emotivo momento.

¿Cuál fue la muerte que anunció La arrolladora banda el limón en pleno concierto?

En un reciente show, Esaúl García, vocalista de la Arrolladora Banda El Limón, anunció que hace poco se había muerto la madre de Roberto Sandoval, alguien que ha trabajado en el staff de sus conciertos desde hace algún tiempo.

García le pidió al público que le diera un gran “aplauso” al empleado por la fortaleza que ha mostrado ante su pérdida, destacando que dedicaría su presentación a él y su familia.

Vocalista de La Arrolladora Banda El Limón “Hay un compañero que en este momento está pasando por un momento muy difícil, nuestro compañero Roberto que le acaban de avisar que falleció su mamá. Quiero que por favor le den un fuerte aplauso, porque está aquí con nosotros y, hasta el cielo, queremos dedicarle este concierto a él, a su familia, a su mamá”

Expresó sus condolencias y manifestó que la noticia afecta a todos los integrantes de la agrupación, ya que siempre han considerado a los miembros de su staff como parte de “la familia”.

“Es un gran amigo y eso somos La Arrolladora Banda El Limón, somos una familia muy unida. Mi compa Roberto está dando la cara aquí, está de pie a pesar del momento tan difícil que está pasando, fuerte el aplauso para su familia, para su mamá hasta el cielo, que en paz descanse , amigo te queremos mucho”, finalizó.

#seprendiolabanda ♬ sonido original - seprendiolabanda @seprendiolabanda La Arrolladora Banda El Limón detuvo el concierto para pedir un aplauso que estremeció a todos. Desde el escenario, la banda pidió un reconocimiento para la madre de su compañero Roberto Sandoval, sin imaginar que en ese mismo momento él se enteraría de su partida. Entre lágrimas, silencio y un aplauso largo y respetuoso, el público fue testigo de un instante crudo y real. Los integrantes de La Arrolladora se acercaron para abrazarlo y compartir el dolor. El escenario dejó de ser show y se convirtió en familia. El regional mexicano mostró su lado más humano, solidario y sincero. #noticias

¿Quién es Roberto Sandoval, miembro del staff de La arrolladora banda el limón?

Roberto Sandoval lleva varios años trabajando como staff en los conciertos de La arrolladora banda el limón . Los fans de la agrupación ya lo conocen, por lo que no dudaron en unirse a las condolencias por la muerte de su mamá.

A través de redes sociales, Sandoval se dijo muy agradecido por las bonitas palabras que la agrupación dedicó en su concierto tras enterarse de lo ocurrido con su progenitora.

“No había tenido la oportunidad de agradecerles por este hermoso detalle que tuvieron conmigo, y que le hayan dedicado ese concierto a mi mamá en su memoria. Se los agradeceré eternamente. Por esto y más @arrolladoraoficial siempre será la mejor banda del mundo”, indicó.

Hasta el momento, se desconoce de qué murió la madre de Roberto Sandoval. En tanto que los internautas han llenado sus redes sociales de mensajes lamentando lo ocurrido.

¿Cuáles son las nominaciones de La arrolladora banda el limón para el Premio lo nuestro?

En medio del luto por la muerte de la madre de Roberto Sandoval, se dio a conocer que La arrolladora banda el limón está nominada en dos categorías en el Premio lo nuestro. Están contemplados para:

“Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana”

“Canción banda del año por Una historia mal contada”

Los fans podrán votar hasta el 26 de enero, a través de la página web premiolonuestro.com . La premiación se llevará a cabo el jueves 19 de febrero en Miami, Florida

