Julio Haro, vocalista de La arrolladora banda el Limón, es operado de las cuerdas vocales: ¿volverá a cantar?

Julio Haro, uno de los vocalistas más queridos de La arrolladora banda el Limón, preocupó a sus fans y seguidores tras haber sido sometido a una delicada cirugía que lo podría mantener alejado de los conciertos por un rato. Tras su ingreso a la agrupación en 2024, rápidamente conquistó al público con su voz. ¿Cuál es su estado de salud?

Pedro Díaz, un joven de Xico, Veracruz, se volvió viral al dedicar su graduación no solo a su mamá, sino también a La arrolladora banda el limón. / Redes sociales

¿Cómo inició Julio Haro su carrera como vocalista de La arrolladora banda el Limón?

Julio Haro se unió a La arrolladora banda el Limón a inicios de 2024, luego de que la agrupación quedara con una vacante tras la salida de otro de sus vocalistas. La banda lo eligió para aportar una energía fresca y renovar su alineación.

Desde su llegada, Haro tomó el rol de vocalista de lleno, participando tanto en grabaciones como en las presentaciones en vivo. De acuerdo con declaraciones que él mismo ha dado en distintas entrevistas, la invitación oficial surgió después de un “palomazo”, una especie de audición espontánea que realizó mientras continuaba trabajando como solista.

Su presentación debut con la agrupación se llevó a cabo el 24 de febrero de 2024 en el Palenque de Toluca, coincidiendo con el día de su cumpleaños, lo que marcó su primera aparición pública como parte de La arrolladora.

Tal vez te interese: Chuy Lizárraga sufre tremenda cachetada de un luchador profesional y enciende las alarmas “Cómo se atreve”

Julio Haro, vocalista de La arroladora, mensaje por cirugía / IG: julioharooficial y canva

¿Por qué Julio Haro, vocalista de La arrolladora banda el Limón, se sometió a una cirugía?

La preocupación surgió el lunes 8 de diciembre, cuando el cantante, Julio Haro, publicó en su cuenta de Instagram un video donde explicaba que debía someterse a una cirugía de cuerdas vocales, un procedimiento que, si bien no representa un riesgo grave, es fundamental para preservar su capacidad vocal.

Estoy bien, nada alarmante, pero, imagínate ser cantante y que tu doctor te diga que necesitas una cirugía de cuerdas vocales para evitar complicaciones futuras, este es mi caso. Julio Haro, vía redes sociales

Su declaración dio pie a una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas del regional mexicano, así como de seguidores que reconocen en él una prometedora figura dentro de La arrolladora.

Este martes 9 de diciembre, Haro ya ha compartido una serie de historias en donde se le ve con gran humor, mientras se transporta en una silla de ruedas, y en algunas más se confirma que la operación salió muy bien, por lo que su regreso a los escenarios, según él mismo, será hasta dentro de dos meses.

Lee: Jorge Medina le pondría precio a su regreso a La Arrolladora

Julio Haro, vocalista de La arrolladora banda el Limón, tras cirugía / IG: julioharooficial y canva

¿Quién es Julio Haro, actual vocalista de La arrolladora banda el Limón?

Julio Haro creció en Toluca, mostrando desde muy joven un gran interés por la música. Inspirado por artistas del regional mexicano y bandas sinaloenses, comenzó a perfeccionar su voz y a formarse como cantante profesional durante su adolescencia.

En los primeros años de su carrera, trabajó como solista, grabando sus propias canciones y participando en diversos eventos locales, lo que le permitió definir su estilo vocal y adquirir experiencia en el escenario, factores que serían fundamentales para su desarrollo artístico.

Entre sus interpretaciones más destacadas se encuentra “Aquí hay para llevar”, tema que ha recibido gran reconocimiento por parte de sus seguidores. Su carisma y fuerza sobre el escenario le han valido el respeto de colegas y fanáticos del regional mexicano, consolidándolo como una pieza clave dentro de la banda.

Tal vez te interese: Muere Don Salvador Lizárraga, líder de La Original Banda El Limón