Banda musical denuncia que su vocalista sufrió una agresión sexual en concierto: “Fue un acto inaceptable”

Los conciertos son, por mucho, uno de los espacios predilectos por la gente para poder interactuar con sus artistas favoritos. Hace algunos años, ‘la Bebeshita’, denunció que fue “manoseada” en pleno concierto de reguetón, lugar en el que enseñaba a bailar a algunos jóvenes. Ahora, una reconocida banda sorprendió a fans y seguidores, tras denunciar públicamente que su vocalista fue víctima de una agresión sexual durante su concierto el pasado viernes en Madrid. El acto, descrito como “inaceptable” ocurrió cuando ella bajó con el público a convivir. ¿De quién se trata y cómo sucedió? ¡Te contamos!

¿Qué cantante sufrió una agresión sexual durante el concierto de su banda?

La banda hispano-italiana Delaporte compartió vía redes sociales que que su vocalista, Sandra Delaporte, fue víctima de una agresión sexual en vivo durante su concierto en Madrid.

Todo ocurrió cuando la cantante bajó a convivir con el público, una dinámica habitual en sus shows, y un hombre la tomó de la cabeza para besarla sin su consentimiento.

La artista, desconcertada, y aún sin procesar el ataque, decidió continuar con el espectáculo para no interrumpir el concierto ni generar mayor caos:

Sandra quedó en shock, pero siguió adelante hasta el final sin entender nada. Había tanta gente que no sabe quién fue. Delaporte, vía redes sociales

¿Procederán legalmente?

Delaporte, agrupación musical / Redes sociales

¿Delaporte procederá legalmente tras agresión sexual sufrida por Sandra Delaporte?

El comunicado de la banda, Delaporte, concluye con un firme posicionamiento: tolerancia cero ante cualquier agresión sexual. La agrupación también anunció que emprenderá las acciones legales necesarias, a pesar de que el atacante no haya sido identificado hasta ahora.

“ Desde todo el equipo de Delaporte queremos denunciar la gravedad de estos hechos y dejar clara nuestra tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual. Ante situaciones así, se tomarán todas las medidas legales correspondientes”, afirmaron.

El agresor no pudo ser identificado debido a la gran afluencia de público y al caos propio del momento. No obstante, el silencio no fue una opción. La denuncia rápidamente generó reacciones en redes, donde fans y figuras del entorno musical expresaron solidaridad con Sandra y exigieron sanciones ejemplares.

¿Cuál es la historia de la banda Delaporte?

Delaporte es un proyecto musical de raíces hispanas e italianas integrado por Sandra Delaporte (encargada de la voz y la composición) y Sergio Salvi, responsable de la producción y los teclados. Nacido en Madrid, el dúo se ha posicionado como una de las propuestas más destacadas de la electrónica actual en España, combinando electropop, house, synth-pop, influencias urbanas y un marcado sentido pop que les ha permitido forjar un estilo propio y fácilmente reconocible.

Sandra y Sergio se encontraron en el panorama musical madrileño a mediados de los años 2010. Ella llegaba desde el mundo del jazz y el soul, mientras que él sumaba su experiencia en música electrónica y formación en piano clásico.

En 2017 publicaron sus primeros trabajos conjuntos, entre ellos los EP One y Uno, que despertaron atención por su equilibrio entre ritmos para bailar, letras de corte íntimo y una estética muy cuidada tanto en lo visual como en la producción sonora.

Su consolidación llegó con el álbum Como anoche (2019), que los situó plenamente dentro de la nueva ola del electropop español. Sus canciones más populares son:



“Cariñito”,

“Un jardín” y,

“Clap Clap”.

