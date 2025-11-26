Joven cantante es asesinada en una balacera; su muerte sacude el mundo de la música; ¿fue un ataque directo?

La comunidad del Valle de San Fernando despertó conmocionada tras el asesinato a balazos de una cantante en plena zona metropolitana de Los Ángeles, en el sur de California.

De acuerdo con los primeros reportes, la artista fue atacada en un hecho que rápidamente movilizó a las autoridades locales y dejó a vecinos y seguidores buscando respuestas. Esto generó una ola de reacciones en el ámbito musical, donde su nombre comenzaba a cobrar fuerza.

Las autoridades llevan a cabo las investigaciones para esclarecer el asesinato de la cantante. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la cantante que fue asesinada recientemente en Los Ángeles?

La comunidad de Northridge quedó marcada por la noticia del asesinato de María de la Rosa, conocida como DELAROSA, cantante de música latina e influencer, cometido el sábado 22 de noviembre.

Según información del Departamento de Policía de Los Ángeles, retomada por diversos medios internacionales, el ataque se registró cerca de la intersección de Bryant Street y Tampa Avenue, una zona usualmente tranquila dentro del Valle de San Fernando.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que se encontraba María de la Rosa estaba estacionado junto a varias personas cuando dos hombres se aproximaron y abrieron fuego.

Los disparos sorprendieron a quienes estaban dentro del automóvil, dejando a la cantante con múltiples heridas. Tras el ataque, fue trasladada de emergencia al Centro Médico del Hospital Northridge, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

DELAROSA fue atacada a balazos mientras se encontraba dentro de un vehículo estacionado en Northridge. / Foto: Redes sociales

¿Qué hay detrás del asesinato de María de la cantante DELAROSA?

El asesinato de la cantante DELAROSA comenzó a tomar un rumbo aún más preocupante después de que surgiera la versión de que el ataque podría estar presuntamente relacionado con actividad de pandillas en la zona.

TMZ obtuvo un audio en el que se escucha a los servicios de emergencia describir que la persona herida era una mujer hispana de aproximadamente 20 años con una lesión de bala en el abdomen, una descripción que coincide con la artista antes de ser declarada sin vida en el hospital.

A pesar de estas primeras líneas de investigación, la familia de DELAROSA señaló que no tiene conocimiento de quiénes podrían ser los responsables o si existía alguna amenaza previa contra la joven cantante. Sus seres cercanos pidieron cautela y respeto mientras las autoridades continúan con las indagatorias.

Por ahora, detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles analizan grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en los alrededores, con el objetivo de identificar a los atacantes y esclarecer si el crimen guarda relación real con grupos delictivos o si se trató de un ataque dirigido por otros motivos.

DELAROSA fue trasladada al Hospital Northridge, donde confirmaron que ya no presentaba signos vitales. / Foto: Redes sociales

¿Quién era DELAROSA, cantante asesinada?

María de la Rosa, de 22 años y originaria de Puerto Rico, comenzaba a consolidar una presencia notable dentro de la escena musical latina. En sus redes sociales compartía fragmentos de su vida cotidiana junto a avances de sus proyectos artísticos, lo que la llevó a construir una comunidad en crecimiento que seguía de cerca cada uno de sus pasos.

La joven artista era especialmente reconocida por ‘No me llames’, tema que lanzó en agosto y que rápidamente conectó con miles de oyentes. El sencillo la posicionó como una voz emergente dentro del pop latino y le abrió puertas en distintos espacios de difusión musical.

Para muchos, María de la Rosa representaba una nueva generación de talento boricua que buscaba abrirse camino desde la independencia creativa, combinando redes sociales, colaboraciones y presencia en escenarios locales.

Familiares de la cantante DELAROSA señalaron que desconocen quiénes podrían ser los responsables del ataque armado. / Foto: Redes sociales

